中國駐澳洲大使肖千、中國外交部發言人汪文斌、中國駐伯斯總領事龍定斌，以及大陸官媒《中國日報》近期陸續釋出對澳洲友好輿論，澳洲媒體解讀，此舉是為放鬆對澳貿易制裁和下月澳洲貿易事務部長法瑞爾訪華做準備。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲貿易事務部長法瑞爾（Don Farrell）可能於2月訪問中國，與中國商務部長王文濤舉行會晤。中澳雙方一系列互示友好的舉動，似乎是在為法瑞爾下個月訪華以及兩國關係進一步實質性解凍創造良好氛圍。

法瑞爾上月表示，如果中國取消對澳洲出口產品的貿易禁令，澳洲將撤銷在世貿組織提出的針對中國的兩起訴訟。

澳洲總理艾班尼斯14日在受訪時再次提到中澳貿易關係，「中國是我們的主要貿易夥伴，我們一直在努力改變這種（兩國貿易出現問題的）狀態，我們認為，繼續發展更積極的關係符合我們兩國的利益。」

艾班尼斯還指出，「能夠不受任何阻礙地向中國出口符合澳洲的利益，接受澳洲的這些出口也符合中國的利益。」

艾班尼斯發表此番言論後第二天，大陸官媒《中國日報》於週日發表社論稱，艾班尼斯關於加強對華關係的最新言論「是一個受歡迎的訊號」，表明坎培拉願意與北京攜手合作，不斷為雙邊關係注入正能量。

該社論還指出，自從工黨政府上台以來，摒棄了上任抨擊中國的立場，以更務實的方式來處理與北京的關係。去年11月，艾班尼斯會見了中國國家主席習近平，他是自2016年以來首次與中國國家主席會面的澳洲總理。

中國駐澳洲大使肖千上週在為中澳媒體舉辦的新年酒會上也表示，中澳關係正處於「向好轉化的關鍵時期」。中國外交部發言人汪文斌上週說，中澳經濟高度互補，希望澳方同中方相向而行，朝著互利共贏的目標作出努力。

與此同時，中國駐伯斯總領事龍定斌上週訪問澳洲龍蝦出口商吉龍騰漁民合作有限公司，期間表示兩國關係呈現企穩向好趨勢，並說相信在各方共同努力下，中澳關係一定獲得更大發展。