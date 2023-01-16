4年前競選時提出「公托翻倍成長」達標完成，新北市長侯友宜今出席114至120家公托聯合開幕記者會。（陳慰慈攝）

新北市社會局今在新北市政府6樓大禮堂舉行第114至120家公托聯合開幕記者會，除慶祝7處公托圓滿落成以外，新北市長侯友宜4年前競選時提出「公托翻倍成長」也達標完成。侯友宜表示，這是一個里程碑，未來仍會利用公益回饋空間及工業區立體化，持續成立公托。

社會局長張錦麗表示，新啟用的板橋莊敬、中和自強國中、中和民有、中和佳和、蘆洲懷恩、新店行政園區及林口東湖等7家公共托育中心分別收托25至60名0到2歲嬰幼兒，總計可提供295個收托名額，已從去年12月30日起開放網路報名，報名期間至今年2月15日下午5時截止。屆時如登記人數超過各中心收托名額，將於2月17日上午10時辦理抽籤，並於同日下午2時公告。

侯友宜表示，從第1家汐止忠厚啟用至今12年，新北市完成120家，也帶動私立托嬰中心和居家托育，345處托嬰（公托120、私托225），6867名居家托育人員，使新北家外托育率從12年前8％成長為42％，遠高於全國平均，也超越OECD國家（經濟合作暨發展組織）的標準。

侯友宜說，透過擴大家外托育，提高托育補助，降低女性家庭照顧負荷，促進女性進入就業職場；此外，也鼓勵男性投入托育行列，照顧孩子的專業不分性別。

今活動現場搭建時光走廊與公托實況樣品屋，邀請各界回顧公共托育中心自開辦以來至今達標120處的歷程，如親臨公托現場般體驗收托教室內軟硬體設施設備，實際感受幼兒活動內容與專業托育人員扎實的照顧實力。