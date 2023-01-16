約莫7點左右在距離保險櫃位置15公尺遠的田邊發現，廟方表示，裡面的錢應該是沒有短少，還有2萬6000多。（邱垂育提供／吳建輝彰化傳真）

保險櫃被棄置在距離原本位置15公尺旁的田邊。（邱垂育提供／吳建輝彰化傳真）

邱垂育說，從監視器發現竊賊凌晨3點多騎車到慶福宮附近停放，徒步走到保險櫃前，將保險櫃拖出道路旁後，在用小推車推到一旁種植「青仔」的田裡。（邱垂育提供／吳建輝彰化傳真）

年關將近竊賊們開始蠢蠢欲動，彰化縣永靖鄉瑚璉村慶福宮今凌晨遭竊，竊賊力大無窮，竟然將重達400公斤的香油錢保險櫃直接拖走，用推車將其推到15公尺外的田裡作業，花了將近1個小時要撬開未果，直到開廟門的志工一早發現報警，警方調閱相關監視器掌握特定人士，全力追緝中。

當地村長也是慶福宮爐主邱垂育表示，今天早上6點多接到開廟門的志工電話，說香油錢保險櫃被偷，他隨即趕到現場，沿著地上痕跡與監視器畫面等，約莫7點左右在距離保險櫃位置15公尺遠的田邊發現，裡面的錢應該是沒有減少，還有2萬6000多。

邱垂育說，從監視器發現竊賊凌晨3點多騎車到慶福宮附近停放，徒步走到保險櫃前，將保險櫃拖出道路旁後，再用小推車推到一旁種植「青仔」的田裡，因為是溫室栽培有黑網遮蔽，竊賊在裡面試圖撬開保險櫃，一路翹到將近5點，不過都沒有成功。

直到6點5分左右，開門的志工到慶福宮後，發現保險櫃被偷走，才趕緊打電話通知並報警，當時竊賊伺機從後方預先挖開的黑網破洞逃離，保險櫃棄置在現場，而保險櫃重達400公斤，竊賊竟然有辦法搬走，真的相當厲害。

邱垂育還說，這是慶福宮第3次被偷了，前後換過3次保險櫃，還特別用水泥將其圍住，沒想到竊賊利用槓桿原理將其拖出，相當佩服；轄區警方表示，調閱相關監視器後約莫7點就找到保險櫃，目前正全力調閱監視器畫面追緝犯嫌，以釐清案情。