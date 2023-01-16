白沙屯媽祖進香報名首日，一個上午就湧入5千多人報名。（李京昇攝）

報名信眾領取臂章、進香服等物品。（李京昇攝）

李姓廚師（左）排了９天拿到１號臂章。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步進香，預計2月12日起駕出發南下雲林縣北港朝天宮，展開為期9天8夜進香之旅，16日開放報名，首日截至中午已經突破5千多人，拔得頭籌的是來自嘉義的李姓廚師，足足排了9天就是要搶登記1號的臂章。

排第1位的李姓廚師，從廟方擲筊決定期程後的隔天，1月6日就到廟裡排隊，今天上午8點開放報名，李「搶頭香」，他表示，自己是為父親祈福身體健康，才會報名徒步進香。

雖然天氣寒冷，依舊不減信眾熱情，許多人都是熬夜並在寒風中排隊，也有來自桃園的信徒，特別準備羊肉爐、豬血糕、麵食等食物，無償提供給現場民眾享用，讓大家暖暖身子。而今天報名首日，一整個上午已經有5千多位信眾報名。

拱天宮主委洪文華表示，報名前幾天都是尖峰時段，報名方式分為個人與團體報名，今天首日有不少團體報名的香客，更有一團將近700人，為避免程序冗長，廟方動員所有人分批次核對資料，也在香客大樓安排座椅位置，讓大家依序排隊領取進香服飾跟臂章。

洪文華說，去年報名隨香信眾高達9萬多人，預估今年會突破10萬人，信眾報名隨香，即可領取毛巾、臂章、進香服、口罩跟背心等物品，廟方也已準備好10萬件進香服、臂章，報名時間從今天起到2月7日，建議大家可以分流，不必擠在前幾天報名。

另外，雖然近來疫情趨緩，但廟方也組成防疫小組，進香期間全程隨行，也提醒民眾做好防疫措施，除用餐之外，盡量配戴好口罩，如有發燒請情況勿參加。

今年白沙屯媽祖重要期程如下，放頭旗為農曆正月19日子時23時40分（國曆2月8日）、登轎時間為農曆正月22日凌晨0點45分（國曆2月12日）、出發為農曆正月22日凌晨1點25分（國曆2月12日）、到北港為農曆正月27日（國曆2月17日）、進火為農曆正月28日子時（國曆2月17日）、回宮為農曆2月1日下午4點（國曆2月20日）。