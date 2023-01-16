氣溫陡降，正是品味溫暖的養生滋補煲的時節，台北晶華酒店三樓晶華軒即日起至2月28日推出「帝后御膳湯品集」，集合生磨杏汁白肺湯、棗皇螺頭蘆花雞、松茸菜膽燉花膠、蟲草花鮑魚燉雞等餐廳內既有的經典港式煲湯，以及中餐廚藝總監鄔海明引經據典，曾讓中國第一位女帝武則天、以及清朝最長壽皇帝乾隆都愛喜歡的「冬蟲夏草」入饌，打造帝王級煲湯「冬蟲夏草燉乳鴿」，透過廚藝讓擁有「軟黃金」之稱的冬蟲夏草，展現讓識味食饕都驚豔的美味。湯品每盅1,580元起，除餐廳內用外，同時也可在「晶華美食到你家」外帶外送平台選購。

晶華軒「帝后御膳湯品集」當中全新推出的頂級養生湯品是以清朝最注重養生的乾隆皇帝和女帝武則天所喜愛的食譜為參考依據。文治武功兼具的乾隆皇帝自號「十全老人」，注重養生的他對於飲食極為講究，是歷史上最長壽的帝王，冬蟲夏草即是乾隆晚年經常食用湯品的主要食材，用以滋補強身、增強體力。「冬蟲夏草燉乳鴿」湯的重點食材為來自西藏、素有「軟黃金」之稱的冬蟲夏草，因為其產地特別且產期有限，一公斤的價格已經飆漲至一百多萬元，十足珍貴。湯品中另一個主角為來自屏東的胭脂鴿，廣東人相信鴿血相當補身，胭脂鴿肉色粉紅即是鎖住了鴿血，而其質地細緻的肉質，口感也被饕客形容為如「絲」一般柔順。

料理冬蟲夏草燉乳鴿時，主廚會先將蟲草、乳鴿加入來自宜蘭頭城金面山-雪山山脈的泉水一同熬煮，接著放入金華火腿、黑毛豬前腿肉增添香氣和風味，細細煨煲約4小時後，完成這一道滋味醇厚、尊榮嬌貴的好湯，除了擁有皇家級的美味外、更有強體健身的功效，是冬令養生不可錯過的美味首選。

菜單中值得推薦的還有生磨杏汁白肺湯，主廚先將南北杏仁加水浸泡約8小時，待其外觀飽滿、滋味更為甘甜後，瀝出水磨成杏仁漿，再加入以赤肉、雞腳、豬肺一同燉煮約3小時，湯頭充滿膠質、鹹香味十足。松茸菜膽燉花膠特別選用中東乾白花魚製作花膠，以手工泡發3天並保持膠原蛋白不流失，搭配肉質天然香甜的玉米雞與宜蘭雪山山脈的泉水，一同與豬大骨、雞腳、豬腿肉、豬腳熬煮7小時而成，期間適時加入俗稱菜膽的蔬菜嫩心，成品膠質豐厚、味道鮮醇，溫暖而飽滿的滋味讓人回味無窮。

另一道清爽而滋補的棗皇螺頭燉蘆花雞湯是選用新鮮螺頭，蘆花雞以及來自宜蘭頭城金面山-雪山山脈的泉水一同蒸煮熬製，期間還會加入雞腳、豬骨，與紅棗增色添甘甜，成就出這款極上經典湯品。補氣護肝的蟲草花鮑魚燉雞是由主廚特選上等六頭鮑魚，搭配來自花蓮的放養土雞、與赤肉、蟲草花、棗皇以及宜蘭雪山山脈泉水一同悉心熬製6小時，滋味甘醇、味美極致。

養身暖胃觀念深植華人的心中，一碗溫暖脾肺的滋補湯品自然是飯桌上不可少的主角，台北晶華酒店「帝后御膳湯品集」即日起於三樓晶華軒餐廳及「晶華美食到你家」外帶外送平台販售，可供四到六人享用的煲湯，每盅1,580元起，建議提前三日預訂。