民眾在外吃飯時，為了怕膳食纖維不夠，導致便秘等困擾，常會來盤燙青菜，但不同的青菜的纖維量各有不同，營養師彭逸姍分享常見的7款燙青菜的纖維含量，其中地瓜葉的膳食纖維含量最高、有5.0克的膳食纖維，高麗菜最低、僅1.6克，亦即地瓜葉的纖維含量是高麗菜的3倍以上。

許多人以為只要有吃蔬菜，就能補充纖維，改善腸胃蠕動，但為何平常點了蔬菜，上廁所仍卡卡，彭逸姍在其臉書粉專上表示，以小吃攤常用的小盤為例，一盤大約可盛裝1~1.5份蔬菜份量，她做出膳食纖維含量比較表，結果發現地瓜葉膳食纖維含量5.0克、空心菜4.3克、菠菜2.9克、大陸妹2.1克、豆芽菜2.0克、小白菜1.8克、高麗菜1.6克。

膳食纖維能增加糞便的量，所以可刺激大腸壁肌肉蠕動，而將糞便推送出去，因此攸關排便順暢度。由於高麗菜與地瓜葉的纖維含量差距頗大，彭逸姍表示，如果要補充膳食纖維就千萬不要挑高麗菜，有便秘困擾的民眾，中午點餐不妨以地瓜葉為首選。