foodpanda過年推出春節期間「過年看到人要叫～foodpanda 送～」活動，從除夕到初八每天祭出美食外送、生鮮雜貨各一組限定優惠碼，只要準時打開foodpanda APP就有機會獲得666元大紅包。此外，foodpanda還設計了兩款IG春節濾鏡，超適合與親友一起挑戰誰是稱謂達人，春節聚會不尷尬還能笑聲連連。

foodpanda去年推出「長輩問候優惠碼」頗受喜愛，今年再推新梗「長輩稱謂優惠碼」，從除夕至初八每天上午11點準時公布兩款當日限定優惠碼，美食外送／外帶自取優惠碼是親戚稱謂挑戰，輸入後消費滿333元可現折111元。生鮮雜貨／pandamart熊貓超市則會公布稱謂解答，輸入後消費滿1,555元可享現折555元的超值優惠。過年每天雙重優惠共666元紅包，標榜讓大家搶到兔！

foodpanda「過年看到人要叫～foodpanda送～」活動優惠碼大玩長輩稱謂梗，初一先讓大家小試身手：「媽媽的舅舅」，這題的答案絕對難不倒大家，答案就是：「舅公」。初二的考題則會開始增加難度，像是：「阿公的嬸婆」，foodpanda逗趣給出回應：「太老了吧」！接下來初三至初八也都還有進階考題，像是：「孫子的孫子」、「堂哥女友的表叔」、「胖虎的妹妹」等。春節每天上午11點準時鎖定foodpanda APP搶紅包，揚眉兔氣就看這一次。

每年春節總是要見一堆不熟悉的親戚們，讓人尷尬又難熬？foodpanda貼心設計兩款創意IG春節濾鏡為大家排解困擾。超實用「稱謂計算器」濾鏡可利用螢幕上的稱謂按鈕，計算出親戚該如何稱呼，不論是「媽媽的哥哥的妻子？」還是「表姊的表妹？」提問後計算器都能完美解答！另一款「稱謂大挑戰」濾鏡將會隨機出題，例如：「看到爸爸的哥哥的女兒要叫？」用戶透過頭部上下左右擺動即可選擇答案。兩款超有趣的創意濾鏡設計，過年期間只要上foodpanda官方Instagram帳號就玩得到。