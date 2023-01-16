美國日前宣布軍售「火山陸上機動布雷系統」（Volcano）引起外界質疑此舉會讓台灣成為地雷島，甚至有「美國強迫採購」、「違反渥太華公約」、「全台將布滿地雷」等質疑，陸軍今表示，官兵戮力建軍備戰，責無旁貸，但謠言徒令敵人竊喜而傷我民心士氣，陸軍深表遺憾。

針對外界關心「陸軍採購火山布雷系統」，陸軍司令部今(16)日指出，戰時運用「火山布雷系統」，可有效反制共軍兩棲快速登陸，並結合我軍縝密之兵、火力，於敵登陸突破口及預想機動路線等，迅速實施「有限、機動及精準」布雷，非廣區域布設、且可有效防敵武力進犯，為因應嚴峻敵情威脅，保障家園財產安全的必要手段。

陸軍司令部表示，中共近年常態化運用軍機、軍艦，襲擾臺灣周邊海、空域，並多次飛越海峽中線，執行針對性的三棲登陸演訓，武力犯臺之能力及意圖均明顯增加。陸軍因應「敵情威脅」及「防衛作戰需求」，配合戰術、戰法研發，採購新式智能戰防雷，可大幅提升地面防衛作戰能力；且因系統具備「定時自毀」、「磁感應引爆」、「雷區標示」及「便於辨識與清除」等特性，與埋設地面下之傳統地雷不同，可避免我軍及民眾誤觸。

陸軍強調，面對敵人武力威脅，官兵戮力建軍備戰，責無旁貸。部分人士錯誤解讀、扭曲採購「布雷系統」原意，傳散「美國強迫採購」、「違反渥太華公約」、「全台將布滿地雷」等謠言，徒令敵人竊喜而傷我民心士氣，陸軍深表遺憾。籲請國人同仇敵愾，支持國軍建軍備戰；陸軍有信心在獲裝新式戰具後，有效提升作戰成功公算，捍衛國家安全。