國光花市專員施連昌表示，農曆年關將近，坊間各種應景花卉成為熱門商品，尤其蝴蝶蘭品質更為優良，禮蘭組合各有特色，整體花價隨農曆年關需求大，價格波動也較大。（國光花市提供／潘虹恩台中傳真）

台中大里區農會經營的國光花市是中部地區具規模、假日人潮匯集的賞花、購物好去處，為配合春節營業，從本月17日起至29日，連續營業13天。大里農會總幹事賴東陽表示，歡迎民眾到國光花市走走，除了賞花、買花外，還有農產年貨等，值得全家一同走一趟。

今年春節花卉仍以蝴蝶蘭、金桔、銀柳、鳳梨花、風信子、水仙、茶花為大宗。國光花市專員施連昌表示，農曆年關將近，坊間各種應景花卉成為熱門商品，尤其蝴蝶蘭品質更為優良，禮蘭組合各有特色，整體花價隨農曆年關需求大，價格波動也較大，民眾可趁近日挑選應景花卉，為家裡佈置增添喜氣。

業者江萬讚表示，因受九合一選舉等因素，祝賀高票當選的應景花卉蘭花缺貨，價格水漲船高，大花系的蘭花庫存量略減，加上水草、瓷盆等資材進口價格漲，致生產成本增約3成，繽紛多彩的蝴蝶蘭創意組合盆栽從大眾價150元起到5000元的精緻豪華價應有盡有。

業者羅煥章表示，過年的時候部分民眾會買金桔、金棗，放在家裡增添喜氣，而金桔、金棗價格從350元起，頗獲消費者喜愛而熱銷；業者施德裕則說，象徵好彩頭的紅菜頭約50元、代表旺旺的觀賞鳳梨花則有玉扇、如意等新品種，可看葉兼看花，價格從50到900元皆有。

銀柳象徵吉祥、財富，是春節最佳應景植栽，業者陳麗娟表示，其販賣的銀柳來自宜蘭縣三星地區，依3尺迎福、4尺2進寶、5尺1富貴、6尺2添丁等吉祥意涵長度販售；民眾選購好銀柳後，可直接瓶插於甕中，再搭配簡單的飾品，就成為喜氣洋洋的農曆過年應景擺飾。

大里區農會總幹事賴東陽說，歡迎民眾利用春節假期到國光花市走走，除了賞花、買花以外還有農產年貨、農產品、藝品、盆栽、雅石等，值得全家一起到花市來走一趟。

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