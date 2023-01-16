民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅近期頻頻淪為黨內箭靶，甚至有人喊話應當開鍘兩人。對此，國民黨立委李貴敏痛批，民進黨內圍剿王世堅、高嘉瑜的現象，根本是「民主退步」，她另外也讚美高「相當聰明」，因為高知道區域立委需反映民意，並把它正確的反應到立院裡。

李貴敏昨（15）日深夜在臉書發文表示，現在這種排擠、抓戰犯的現象出現在民主政黨，實在是令人匪夷所思，因為民主政治所崇尚的，是多元、自由及相互包容。

李貴敏指出，炎上高嘉瑜、王世堅這些黨內略有異議的人士的現象，會讓外人覺得他們早已非「民主進步」，反而走上倒退嚕、「民主退步」的路線。

李貴敏認為，高嘉瑜其實相當聰明，因為高很清楚，區域立委必須反映區域民意，「尤其以港湖區選民的高水準，很難只靠著民進黨的支持而當選」，必須爭取中間選民支持，且把民意正確的反應到立法院裡面，才可能繼續連任，所以高很多時候未必會緊跟著黨的決策，而是跟著民意走。

李貴敏推測，由於高嘉瑜本就不是乖乖牌的立委，向來將民意擺前面，而非黨意，因此現階段對她的攻擊，不排除有很大部分的政治算計在裡面。李貴敏也直言，民進黨在檢討敗選原因上，必須要知道問題所在，如果連真話都不願意聽、搞一言堂，「那算什麼『民主進步』呢？」