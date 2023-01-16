嘉義市警察局今舉行新卸任局長布達、交接，各界人士到場觀禮。（呂妍庭攝）

嘉義市警察局今舉行新卸任局長布達、交接，原規畫由內政部警政署警政委員方仰寧監交，因車班延誤，最後由市警局政風室主任林玉茹代為監交，嘉義市長黃敏惠指新任局長陳炯旭資歷豐富，又曾任嘉市刑警大隊大隊長、保安警察第六總隊副總隊長等要職，期待陳炯旭在既有堅實基礎上，發揮穩定治安長才，前後任局長一棒接一棒。

市警局上午舉行新卸任局長交接，新局長由陳炯旭接任，原局長王文澤調陞新北市警局督察長，黃敏惠肯定王文澤任內穩定嘉義市的治安，導入數位治理讓民眾有感，嘉市更因此獲得「第10屆智慧城市創新應用獎」、交通部第14屆道安創新貢獻獎項鼓勵。

黃敏惠強調，「民眾治安有感，民調就看得出來」，2022全國縣市施政滿意度調查，嘉義市榮獲7金5銀，全國唯一大滿貫，治安面向更獲得「金質獎」就是最好的肯定，期勉資歷豐富的陳炯旭在既有堅實的基礎上，發揮穩定治安長才，前後任局長的強棒能一棒接一棒，實現「世世代代好徛起，大大細細攏佮意」的幸福嘉義市。

稍後抵達的方仰寧表示，新任局長陳炯旭歷練豐富、具刑事專才，在推動重大的清源專案期間，在掃黑、肅槍、緝毒、打詐層面都有豐碩成果，未來一定能配合市政，穩定治安、交通，建立良好的治安環境，方仰寧也帶來警政署長黃明昭的期勉，向黃敏惠承諾新局長一定會做好治安、交通工作外，也會要求加強掃黑肅槍、貫徹受理民眾報案紀律絕不吃案匿報刑案、注意執勤安全、落實內部管理等工作。

新任嘉市警察局長陳炯旭60歲，中央警察大學50期交通學系畢業、國立彰化師範大學管理與資訊研究所碩士、歷任嘉義市、宜蘭縣、彰化縣警局刑大大隊長、刑事警察局副大隊長、督察、主任、大隊長、台中市警局刑大大隊長、航空警察局主任秘書、保六總隊副總隊長等職。

卸任局長王文澤是中央警察大學53期行政警察學系畢業、淡江大學中國大陸問題研究所碩士，服務期間工作表現優異，績效卓著，調陞新北市政府警察局督察長職務。