新北市客家局為了延續三峽的客家藍染文化，今年與三峽區插角國小合辦「創客藝染三角湧 客家文化推廣計畫」，以插角國小的多樣生物環境為題，用藍染縫紮技法，製作出方巾、杯墊、餐墊、茶席等實用用品。（客家局提供）

新北市客家局為了延續三峽的客家藍染文化，今年與三峽區插角國小合辦「創客藝染三角湧 客家文化推廣計畫」，以插角國小的多樣生物環境為題，用藍染縫紮技法，製作出方巾、杯墊、餐墊、茶席等實用用品。（客家局提供）

新北市客家局為了延續三峽的客家藍染文化，今年與三峽區插角國小合辦「創客藝染三角湧 客家文化推廣計畫」，以插角國小的多樣生物環境為題，用藍染縫紮技法，製作出方巾、杯墊、餐墊、茶席等實用用品，學校綜合教室將展出研習學程成果，展覽展出至15日，民眾可觀賞客家人藍衫精神，以及三角湧染坊風華。

客家局指出，市府與校方合作，利用藍染縫紮技法為經、獨立作業的車縫技術為緯，編織出客家生活的藍染工藝，透過在地課程，營造學習客語的環境，作品以插角國小生態池為圓心，分別創作出各種具有地方生態特色的作品。

成果展可以帶領觀眾看到三峽插角五寮的山嵐和大豹溪流，走進鄉村田野、荷花池畔到寬闊的海洋，看見動、植物交替出現，學員也絞盡腦汁，將技術轉化為自身能量，用細碎的布條線段創作，展現客家愛物惜物的精神。

客家局表示，新北市客家文化園區設置「藍染戶外展示空間─藍金客」，藍染是最具代表性的客家符碼，象徵客家人最困頓的開荒雖月，園內復刻早期山林間的菁礐池，用古法菁礐打藍與製靛，推廣「天然染」，重現三峽藍染的風華。