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LeBron James becomes only the second player in NBA history to score 38,000 career points. pic.twitter.com/uqLckZ9LY0 — NBA (@NBA) January 16, 2023

湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）成為史上第2位生涯總得分突破38000分大關的球員，他16日對戰七六人，賽前只差11分就能達陣。結果開賽6分多鐘，詹姆斯接獲隊友傳球，在罰球圈頂跳投破網，寫下歷史性的一刻（首節進帳16分）。詹姆斯23投15中，攻下35分8籃板10助攻，但是七六人以1分之差113比112險勝。

七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）也拿下35分11籃板，哈登（James Harden）24分13助攻。湖人韋斯布魯克（Russell Westbrook）以替補身分摘下20分14籃板11助攻演出「大三元」，可惜終場前他投最後一擊被七六人尼恩（Georges Niang）擋下。

史上第一得分紀錄是「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）38387分，賈霸並不是得分爆發力很強的球員，他生涯單場紀錄為55分，達到50分的次數僅有10場。相較之下，張伯倫（Wilt Chamberlain）有118場得分破50，麥可喬丹（Michael Jordan）31場，布萊恩（Kobe Bryant）25場，哈登23場。

詹姆斯單場最高61分，累積14場破50分，這與賈霸相當類似，主要條件是鐵打的身軀，可以長時間維持高效能出賽。賈霸生涯打了1560場例行賽，幾乎不曾遭遇重大傷病，直到39歲才跌破場均20分的水準。38歲的詹姆斯至今也打了1399場例行賽，本季場均29分，投籃命中率50%，生涯38024分。