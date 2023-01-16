不動產聯盟總會十五大不動產業聯合年終記者會在今(16)日舉行，不動產聯盟總會理事長林正雄說，2023年房市兩大主軸是危老、ESG，預測字則為「變」。他重炮抨擊平均地權條例太過倉促通過，房地產業本來就奄奄一息，現在變成立即休克，預估約有40萬人受到影響。他呼籲平均地權條例應該先暫停實施，等所有細則都制定後，也不會造成產業過大的衝擊，再來實施！

林正雄無奈的說，政府打房不遺餘力，實施了6次金融限縮，包括4次選擺性信用管制、購地貸款規範與銀行金融權數調整；和3大政策實施，包括房地合一2.0、實價登錄2.0、囤房稅；以及2項修法，包括平地權條例、取消同業互保制度，2年來有那麼多的政策加諸在不動產業身上，政府以重稅來打房，並無助平抑房價，反而重傷害了眾多相關從業人員的生計。

2023年國內外景氣均不太樂觀，全球性通膨、俄烏戰事、能源短缺及不可預期的天災等，台灣另外還有總統及立委大選的干擾，及打房政策影響，林正雄說，房地產對今年看好度低於20%。但是，在通膨危機效應及首購的剛需下，買氣將獲支撐，利多、利空相互拉鋸下，今年將會是多變的1年。

2023年建材、人工成本壓力未減，不動產仲介經紀理事長張世芳指出，即便市趨緩成交量下降，整體房價仍將維持在原水準。雙北在近2年的價量變化相對較小，預期受景氣變化的波動較小，預估雙北市將呈價平量縮，成交量微調5%左右。台中市是目前唯一不受景氣影響而持平的都市，捷運效應還是持續發酵，沿線房市將續走強，價量還有小漲空間。

台灣邁向2050淨零轉型，全國建築師公會理事長劉國隆說，2023年建築師協助政府推動「建築能效標示」制度，提升台灣建築物節約能源實施成效。

不動產聯盟總會提出兩個呼籲，包括解決缺工問題，降低營造成本才是降低房價的解方；停止以重稅打房，尊重市場機制，才是房市健康化的開始。