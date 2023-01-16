國道4號豐原潭子段將於16日下午3時開放全線通車。（陳淑娥攝）

國道4號豐原潭子段將於16日下午3時開放全線通車。（陳淑娥攝）

國道4號豐原潭子段將於16日下午3時開放全線通車，行政院長蘇貞昌上午主持通車儀式，包括台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、交通部長王國材均出席，下午正式通車後，將串連山海屯區路網，可節省20分鐘車程。蘇貞昌同時帶來利多，指示交通部東豐快工程要照原經費分攤比例。

蘇貞昌表示，今天台中豐原潭子段通車典禮，不是要佔功勞，而是要感謝這一路來多少人的幫忙及努力，完成台中重要的環狀道路。6年前動工是在前院長林全時代，後來是賴清德，接下來他扛著這個重擔，感謝他們打下基礎一步一步走過來。這是一個相當艱難的工程，6成的工程在山區、隧道、高架、斷層以及遇到文化保存，種種困難要克服，許多基層工作人員，更是沒日沒夜在外面工作。

蘇貞昌說，除了國4豐潭段全線通車外，國1接74線，明年應該可完工；潭子接豐原這一段，他也已經核定了。現場同時指示交通部要照原來的補助，支持東豐快速道路興建。

台中市長盧秀燕表示，謝謝蘇院長帶來的重大新年禮物，豐潭段正式通車後，山海屯區可連結，加上國1、3、4及74線，整個完整路網就完成，這一段通車非常重要，感謝行政院聽到地方的聲音，10多年來對這條路的支持與建設。

盧秀燕說，中央極重大交通建設，整個建設高達304億元，地方沒出一毛錢，都是中央負擔，除謝謝行政院外，特別謝謝立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣以及楊瓊瓔。

立委江啟臣表示，豐潭段是地方期待已久的重大工程，更是縣市合併後真正縫合原縣區與舊市區的關鍵，而豐潭段只是第一步，感謝蘇院長今日同意落實原訂「東勢-豐原快速道路」中央地方經費分攤比例，未來會持續監督東豐快的進度，期盼豐潭段結合東豐快後，能帶領大台中進入高速路網發展的新紀元。

高公局長趙興華簡報指出，國4豐潭段全線總長約11公里，起點為原國4豐原端，往東續行以豐原1、2、3號隧道及路堤路塹段穿越豐原東側山麓丘陵區，並以潭子高架橋銜接至目前已通車的潭子交流道至潭子系統交流道路段，為連結整體台中都會區高快速公路環狀路網最後一哩路。

全線通車後，台中都會區東側霧峰、太平、大里及北屯地區民眾，可利用台74線於潭子系統交流道銜接國4，藉由與國1及國3系統交流道北上，避開國1豐原大雅段及國3霧峰快官易壅塞路段。

豐原、石岡、東勢及和平等山城地區民眾，可利用豐勢交流道進出國4，亦可利用潭子系統交流道匝道與既有台74線作連結快速到達台中市區，約可節省20分鐘車程，構成更便捷市區路網，帶動豐原及潭子地區周邊觀光旅遊發展，使當地更為繁榮。

高公局指出，該工程自2017年3月陸續開工至今，歷經文化資產保護及遺址搶救、砂石場用地拆遷、交維改道頻繁以及隧道內遭遇高水位、脆弱地質、洞口淺覆蓋段等施工困難，終於全線通車。