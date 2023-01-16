台中區監理所16日表示，車檢室拆建補強工程預定31日開工，將影響汽車檢驗線驗車之量能，已商借離監理所附近的「成大興代檢廠」做為小型汽車檢驗場所，請多加利用。

連接台中市遊園路至向上路的「華南路新闢工程」已於去年動工，其中台中區監理所北側土地規畫為道路用地，台中區監理所16日表示，車檢室拆建補強工程預定31日開工，將影響汽車檢驗線驗車之量能，已商借離監理所附近的「成大興代檢廠」做為小型汽車檢驗場所，請多加利用。

台中區監理所所長楊聰賢表示，檢驗室拆建工程預計自本月31日起至11月止，經評估施工期間將減少1條檢驗線服務，剩餘檢驗線將無法負荷每日300輛大小型汽車之檢驗需求，施工期間，監理所已商借離監理所最近的「成大興代檢廠」做為小型汽車檢驗場所，請多加利用。

台中區監理所指出，目前車輛檢驗室有3條檢驗線，服務的車輛包括大型車、遊覽車、特種車等特殊車輛、小型車以及過戶臨檢的車輛都會回到監理所處理，其中以小型車的檢驗居多，未來為配合工程施工，檢驗線將會縮減為2條，若遇到車輛檢驗高峰期，「成大興代檢廠」能提供小型車民眾另外的選擇，檢驗費用也比照監理站，不會受到影響。

楊聰賢也進一步說明，欲辦理定期檢驗的車主，請就近選擇住家或上班地點附近的代檢廠。針對必須到監理所（站）辦理的申請牌照檢驗、臨時檢驗及特殊車種大型車輛檢驗（如遊覽車），建議施工期間可選擇至豐原、彰化及南投監理站，以分散檢驗車流，避免壅塞。

建設局指出，市府編列總經費12.74億元開闢「華南路以東銜接特三號道路工程」，採分標施作，第1標工程由大肚區華南路及遊園路口向東新闢約200公尺道路，已於去年7月開工，配合範圍內台中監理站拆除車檢室及建物補強，預計今年中下旬完工；第2標工程延續第1標，向東延伸銜接南屯向上路，長度約1864公尺，目前辦理用地徵收作業，預計今年中旬開工，2025年底完工。