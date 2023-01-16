苑裡李綜合醫院與台中榮民總醫院，簽訂醫療策略聯盟，盼望守護海線鄉親健康。（李綜合醫院提供／李京昇苗栗傳真）

為提升海線鄉親的醫療照護品質，苗栗縣苑裡李綜合醫院與台中榮民總醫院，簽訂醫療策略聯盟，16 日在苑裡李綜合醫院舉行揭牌典禮，雙方期盼讓民眾獲得更完善的醫療與照顧。

苑裡李綜合醫院成立至今已有 40 年，服務範圍從大甲區延伸至後龍區方圓40公里，去年與台中榮總整合照護服務，成功照護 40多件案例。

李綜合醫療體系董事長李順安表示，台中榮民總醫院是國內首屈一指的醫學中心，李綜合醫院為橫跨苗栗、台中海線的最大醫療院所，此次合作希望能引進醫學中心資源，提升海線醫療可近性與便利性，強化緊急醫療處理能力，提升急重症的照護量能。

現已有神經外科、小兒新生兒專科醫師、心臟外科與心臟內科計 6 位醫師進駐看診與服務，預計年後將會陸續引進乳房外科、胸腔外科、眼科等多專科科別來為海線居民提供醫療服務，以分級醫療概念，落實垂直整合照護，共同攜手打造全人、全家、全社區的照護服務優化偏鄉醫療。

苑裡李綜合醫院長許明賢說，近年與台中榮民總醫院團隊合作下，提升海線的醫療量能，使民眾能夠先在苑裡李綜合醫院進行照護治療，發揮社區醫院功能，有需求時，則轉介至臺中榮民總醫院做更精密的檢查。

他表示，院方在去年 12 月底添購 2 千多萬的精密儀器-斷層掃描儀，除了可作為急性醫療診斷外，更可提供低劑量肺部篩檢，相信未來二院的醫療策略聯盟合作下，更能夠為海線居民帶來，以地區醫院的規模，享有醫學中心等級的照護。

今天揭牌儀式，苗栗縣長鍾東錦、議員陳品安、張顧礫、徐永煌、周玉滿、翁杰、苑裡鎮劉育育鎮長、通霄鎮鎮長張可欣、苑裡鎮鎮民代表主席洪晃綺、通霄鎮鎮民代表主席徐淑雲、苗栗縣政府衛生局長張蕊仙、婦女協會理事長吳易芯、苑裡鎮農會理事長呂聯慶、通苑地區衛生所主任以及苑裡地區 25 位里長一起共襄盛舉。