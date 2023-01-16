吉豚屋2023首波主打美味，以極致鮮甜的廣島牡蠣搭配Q彈海老推出「廣島牡蠣系列」，包含牡蠣海老丼飯、定食及現炸牡蠣，標榜大份量超美味。假日限定套餐也因應廣島牡蠣上市改版，囊括經典主餐與牡蠣海老丼，除假日販售外，針對農曆新年連假外食市場，將從1月20日晚間賣到1月29日，千元有找的超值價，加上首度連續銷售10天，預計將能帶動業績成長2成以上。

此外，吉豚屋與人氣手遊「我的御劍日記」合作，瞄準新年檔期推出「吉豚修仙祭」活動，購買指定腰內豬排餐點就送限量虛寶卡，遊戲玩家購買任一套餐再送酥炸海老。

搶攻新年美食商機，吉豚屋推出高貴不貴的廣島牡蠣系列，口感細緻肥美的牡蠣與海老，號稱「新鮮到連舌頭都想吞下去」，雖然限定系列僅提供牡蠣與海老，但豬排控也能同時享受牡蠣美味，購買任一餐點即可享廣島牡蠣3個加購價199元，平均一顆只要不到67元，銅板價就能享受日本廣島牡蠣的誘人美味。而吉豚屋與我的御劍日記合作，推出「吉豚修仙祭」，即日起至2/28購買吉豚屋「腰內系列餐點」，包含腰內豬排丼、腰內豬排定食、海老腰內豬排丼、海老腰內豬排定食4款指定餐點，即可獲得《我的御劍日記》遊戲虛寶卡一張，若出示《我的御劍日記》遊戲畫面再送酥炸海老一尾，號稱讓吉豚屋補給元氣，修仙飛升所向披靡。