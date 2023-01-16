道路旁也都是掉落下來的碎磁磚。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市楠梓區一棟社區大樓外牆磁磚嚴重剝落，磁磚猶如雨滴般不停狂砸，讓民眾覺得相當危險。高雄市工務局表示，去年已接獲通報，也函請大樓管委會改善，但若是共用部分的磁磚剝落，危害到民眾安全，管委會得全權負責；若是剝落部分為民眾專有，住戶則得負起相關民刑事責任。

此大樓屋齡29年，從去年開始大樓的外牆磁磚不停剝落，路邊隨處可見掉落的碎磁磚塊，大樓的外牆到處都可以看到磁磚剝落的痕跡，民眾認為此狀況從去年發生到現在，都尚未處理，處理時間太久，讓樓下的行人時時刻刻都處在危險當中。

工務局回應，本案工務局接獲通報後，已於去年年底函文請大樓管委會依規定處置，並派員至該大樓張貼當心墜落物的告示，也請管委會加強三角錐，及警示設施，以維行人通行安全。

根據公寓大廈管理條例規定，如外牆為共用部分，管委會應該負起修繕、管理、維護責任；如為專有部分，區分所有權人應該負起修繕、管理、維護責任。因此若是剝落部分認定為公共區域，就得由管委會負起全權責任，賠償損害；而弱勢民眾專有部分的磁磚剝落，民眾就得自己承擔刑事責任。