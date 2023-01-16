民眾領取物資。(黃敬文攝)

深坑笨港聖慈山連續4年於年節前捐贈弱勢家庭年菜，今(16)日上午至三重社會福利服務中心捐贈200份愛心年菜、生活用品，共計約37萬元的物資，同時也在今天開始發放物資給弱勢家戶，社會局副局長許秀能特別到現場表達感謝之意。

每逢過年過節，家人團聚對一般人來說也許是再日常不過的事，但在社會角落仍有一群需要為生活努力的人們，能夠溫飽對他們而言已經很幸福，已無多餘的能力可再添購年菜。在過年前，社會局三重社會福利服務中心與深坑笨港聖慈山合作，媒合200份豐盛年菜及物資包發放給三重區的弱勢家庭，並讓弱勢家庭也能享受一家人團聚共享年菜的氛圍，也讓弱勢家庭感受到政府及社會的溫暖及關心，在新的一年感覺到新的開始、新的希望。

深坑笨港聖慈山常源方丈表示，深坑笨港聖慈山長期秉持慈悲喜捨之心，長期在全台各地默默行善不欲人知，因發跡於三重，為求飲水思源，近年便將重心放在新北市，已連續4年捐贈年菜給弱勢家庭，集結各方的善心為社會帶來溫暖，讓宗教不僅帶來人們心靈的寄託，更成為社會工作者厚實的力量。

許秀能表示，深坑笨港聖慈山自2018年起，每場佛事法會辦理完畢後，都會將物資捐贈給三重社會福利服務中心、深坑區公所及新北市相關單位，透過社工員及市府員工的分配送至弱勢家庭手中，每逢中秋節時也會舉辦團圓餐會邀弱勢家戶同樂，4年來捐贈的物資和年菜市值已超過658萬元。

新北市政府長期以來結合各界社會團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，延續不斷地愛心捐贈，新北市好日子愛心大平台自2019年6月開辦至2022年11月底，共獲物資市值及善款40億721萬9928元，造福超過3600萬人次。