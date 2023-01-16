統一超旗下的網路書店龍頭博客來日前爆出以假承攬真僱傭的方式聘用工作20多年的清潔阿姨，台北市勞動局日前派員檢查後發現有3項違法情形，最高可處新台幣300萬元。勞動局16日說明，給予博客來陳述意見機會後，最後以未給予勞工特休一事進行裁罰，同時考量當事人已與博客來和解，金額為10萬元。

勞動局去年12月26日前往博客來檢查，發現公司有3項違法情形，包含未置備勞工名卡、工資清冊，也未依勞工工作年資核予特別休假，初步認定涉違反《勞動基準法》第7條、第23條及第38條規定之虞，得分別處以新台幣2萬元至100萬元罰款，也就是本案最高可開罰300萬元。

勞動基準科科長葉思延16日受訪說明，在調查完畢後，勞動局依行政程序給予博客來陳述意見機會，由於博客來已提供勞工名卡及工資清冊，相關人員確認內容無違法，故未就上述2情形開罰，但博客來的確未依清潔阿姨年資給予特休，最後以違反勞基法第38條裁罰10萬元。

至於為何裁罰10萬元？葉思延解釋，依照台北市規定，像博客來這樣的規模跟級別的事業單位，若初次違反勞基法第38條，裁罰範圍在2萬至20萬元，由於清潔阿姨已與博客來達成和解、拿到補償，也不再追究雇主責任，勞動局才未給予20萬元罰鍰。

不過，葉思延說，勞動局考慮到博客來未給予任職超過10年的勞工特休，影響其權益甚深，加上公司本身規模大，有一定社會責任，最終決定開罰10萬元罰鍰。