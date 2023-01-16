理想混蛋將於8月19日在北流舉辦演唱會。（何樂音樂提供）

首攻北流開唱！新生代夯團理想混蛋人氣爆棚，去年舉辦北中南巡迴演唱會秒殺，當時曾相約樂迷們在「更大的場地」相見，2023年一開始就宣告兌現承諾，將於8月19日在台北流行音樂中心表演廳舉辦「奇異點BESTRANGE」演唱會！被逼問會有什麼亮點？他們埋下伏筆：「我們也不知道這場演出會有多精彩，但一定是最特別、最獨一無二、最『理想混蛋』的。邀請大家與我們一起見證、一起參與這趟探索旅程，一起成為彼此生命中的『奇異點』。」

理想混蛋由雞丁與Look、阿哲、建廷組成，成軍短短5年多已是各大音樂節邀請卡司，今年跨年首度站上台北跨年指標性舞台，與排灣天后阿爆的合體演出合照更被CNN選為全球跨年活動精選，討論聲量十足。理想混蛋成名曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉更締造極高傳唱度，許多藝人朋友Cover翻唱、在YouTube至今已累積1345萬點擊、也曾獲得第32屆金曲新人獎入圍肯定；已成為當今華語樂壇最受矚目的新星。

2023一開春就宣告好消息，演唱會主視覺今搶先曝光，4位團員以側面遙望著遠方，將站上這5000名觀眾場館的全新里程碑，大家心情都超級興奮，主題為「奇異點」，源自科學理論描述宇宙中無法適用人類目前已知物理定律的存在，也可以延伸為科技或文化無法預測、完全顛覆前人理解的發展；但對於創作歌曲時常出現天文、科學名詞相關，被網友笑封為「地科系天團」的理想混蛋來說，以「奇異點」這3個字來描述他們的狀態是再適合不過。

聊起屬於自己的「奇異點」，理想混蛋感性說：「回顧我們過往的人生，真的覺得經歷了許多非常驚奇的時刻，包含了遇見彼此、第一次一起表演、第一次寫出屬於我們自己的歌、第一次募資發行專輯、第一次入圍金曲獎等。每一步對當時的我們來說，都是最大膽的冒險、一切都無法預測結果。但也憑著這些無懼未知的勇氣，一路走來，才成為了現在的我們。」這次北流有創造了屬於他們全新的奇異點。「奇異點BESTRANGE」演唱會門票將於元宵節2月5日在KKTIX售票系統啟售，