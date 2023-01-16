面對房巿看好度下滑，政府卻重手打房，不動產聯盟總會理事長林正雄今日表示，不動產挨了這麼多政府打房重拳，真的很無奈！因為房價上漲，根本是政府不斷拉高稅負，及工料雙漲所造成的。他並強調，《平均地權條例》打房條款存在許多瑕疵，如私法人購屋採許可制，要如何審查，審查時間要多長，如果審查逾一年，引發糾紛要誰來負責，因此強烈建議應暫緩實施。

結合台灣省不動產開發公會、不動產仲介公會全聯會、不動產估價師公會全聯會等十五大公會的全不動產聯盟今天召開記者會提出2個呼籲與4個建議。呼籲「解決缺工、停止重稅」，「停止再以重稅打房！尊重市場機制，才是房市健康化的開始」。四大建議則是重稅惡法退場、條例暫緩實施、放寬金融限縮、加碼青年優貸。

2023年國內外景氣均不甚樂觀，看好度普遍偏低，不動產聯盟總會表示，全球性通膨、俄烏戰事、能源短缺、不可預期的天災等，台灣還受到2024年總統及立委大選的干擾，以及接二連三的打房政策影響，房地產業對今年看好度低於20％；但是在通膨危機效應及首購族區域外溢購屋的趨勢下，房市買氣仍有機會獲得支撐。利多及利空因素交互拉扯，今年將是多變的一年。為此對2023年房市預測字為「變」。