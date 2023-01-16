環保署今(16)日召開「南部科學園區屏東園區開發計畫環境影響說明書專案小組第3次初審會議」，開發單位雖承諾研擬減輕排放對環境的污染等，但對環評決議要求營運期間之運輸車輛排放標準難以落實，該案經決議仍通過環評。

南部科學園區屏東園區位於屏東市，開發範圍土地皆屬台糖所有，開發面積約73.83公頃，發展4大主軸產業為智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技，預估創造年產值305-360億元，並提供4800-5400個就業機會。

開發單位國科會南部科學園區管理局表示，水電部分將優先規劃與南科園區交換使用再生水或其他水源的換水方式，降低區域自來水依賴；契約電量達800kW以上之建廠廠商應達該用戶前1年度平均契約電量之20％，屋頂面積50％應設置太陽光電設施，半導體廠商取得再生能源的目標應在2030年達到25％，並在2050年達到100％。

另針對前次審查的健康方顯評估疑問，當園區廠商進駐且營運達80％時，屆時將一併檢視屏東科技產業園區健康風險評估結果，確認整體健康風險。

環評委員陳美蓮表示，園區內化學品的查核與排放監督等，應建立既有園區和擴區的聯合管理機制，年使用量也應合併計算以利申報；環委李俊福指出，營運達80％進行健康風險評估的門檻仍含糊不清。

環委陳裕文說，附近魚體在監測上有發現含砷量偏高的問題，是否為地質問題或是其他原因，須思考更多監測面或加嚴的可能性。

屏東市前進里里長王泰益表示，工業區近15年來帶給居民的空汙、水質、交通等威脅相當嚴重，顯見政府的管理出了問題，希望政府能夠重視科學園區帶來的潛在問題，而非放任其惡化下去。

本案經環委討論，要求開發單位加強園區的化學藥品使用管理計畫，並補充說明健康風險評估內容、魚體含砷量減輕對策等，以及園區營運期間之管理單位運輸車輛應有50％以上為最近2期排放標準車輛或電動車輛，本案決議通過環評。

然而開發單位指出，對於園區的排放標準車輛要求在實務上難以達到，要逐台算是哪期的車太過消耗行政成本；環評委員其後也坦承確實難行，決議該承諾保留至環評大會再討論，本案通過環評。