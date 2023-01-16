邱鋒澤將於2月25日在北流舉辦個人演唱會，15日晚間釋出專輯壓箱寶歌曲《AWAKENING》MV，是他自認整張專輯的最炸、最有爆發力的歌曲，也在MV中小秀一段舞技。

邱鋒澤推出新歌 「AWAKENING」MV。（原音兄弟提供）

邱鋒澤推出新歌 「AWAKENING」MV。（原音兄弟提供）

他說：「《AWAKENING》的舞蹈段落跟《DEEP》比起來短很多，所以相對起來比較簡單，但是它的段落非常忙、節奏也更緊湊，加上籌備時間比較少，所以對我來說是蠻有壓力跟緊張的。」

MV與五堅情《Be A Liar》導演Leo Sa合作，利用塞車實景與具象化影像交錯，講述自我成長的內心世界，並在最後學習與負面共存，心境開闊。除了主要場景外，服裝上也以黑白兩色為主，分別代表內心的幽暗與明亮，邱鋒澤表示：「這首歌是專輯概念的總結，在講如何跟負面能量共存、消化及並肩作戰，很難去定義它是什麼音樂風格，對我而言，他算是很多不同風格融合在一起，有搖滾、舞曲、古典，是我自己認為在專輯中最特別的一首歌曲。」

邱鋒澤將在演唱會上首唱新歌，目前正積極跟舞蹈老師討論現場表演的呈現方式，希望比MV更豐富、更精彩，「如果想要看現場版的話，歡迎到我的個人演唱會！當天會首次現場演唱多首新專輯歌曲，敬請期待！」

此外，邱鋒澤也在PPP時尚藝文空間舉辦專輯展覽，預計舉辦至1／17（二），邱鋒澤《DEEP AWAKENING》演唱會台北站已於KKTIX全面啟售。