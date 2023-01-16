全聯販售袋裝6入阿薩姆茶葉蛋，1袋65元。（全聯提供）

全聯繼上周宣布攜手農委會，於門市推出「抗漲專區」，讓民眾採買年貨能省荷包外，近期針對蛋價也祭出逆勢抗漲價。

全聯表示，雖然蛋價受到國際物價上揚，與禽流感影響，不斷持續創新高，但全聯發揮通路力量，一同為消費者省荷包，宣布全聯50間販售現煮阿薩姆茶葉蛋的門市，價格為9元／顆，只要一個銅板價就能品嘗；另外，全台販售的袋裝6入阿薩姆茶葉蛋，1袋65元，平均1顆也不到11元。