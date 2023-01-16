桃警在毒蟲身上起出127張「XD」千元假鈔，鈔票下方的「中央印製廠」全都改為「魔術印製廠」。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃警在毒蟲身上起出127張「XD」千元假鈔，鈔票下方的「中央印製廠」全都改為「魔術印製廠」。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

近日全台假鈔猖獗，桃園保安大隊16日凌晨盤查可疑車輛時，除查獲安毒，更在毒蟲身上和置物箱查獲127張千元假鈔，編號全都是「HR484268XD」，李嫌辯稱是朋友借放、都沒花用，警詢後依毒品危害防制條例、偽造貨幣罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市政府警察局保安警察大隊員警16日3點多，在中壢區興仁路二段發現一輛轎車行車不穩、行跡可疑，上前攔查，保警眼尖在車後座發現已使用過的安非他命吸食器1支，進一步搜身和車子，在駕駛口袋發現6張鈔票、置物箱更多達121張，員警定睛一看，驚見鈔票編號全都是「HR484268XD」，12.7萬全是偽鈔。

31歲李姓犯嫌供稱是朋友入獄前寄放在他身上，還沒還朋友就被逮，強調不曾使用過，但對於為何分別存放在身上和置物箱卻說不清，警方對他說法存疑，訊後依毒品危害防制條例、偽造貨幣罪移送桃園地方檢察署偵辦。

警方指出，假鈔最大的差別除了編號以外，鈔票下方的「中央印製廠」全都改為「魔術印製廠」，呼籲民眾，年節將近，不法之徒趁機蠢動，試圖將幾可亂真偽鈔流入金融市場，民眾務請提高警覺，仔細辨識，以維護自身權益及金融秩序。

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