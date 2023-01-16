婦產科醫師蘇怡寧經常在臉書替網友解決疑難雜症，他表示有一名男子擔心，自慰完擦乾手上的精液，再伸進女友的陰道會「鬧出人命」，私訊詢問他「這樣會懷孕嗎？」令蘇怡寧傻眼地說，「兩周後驗孕就知道」，他將對話截圖PO上網，逾9千名網友爆笑，「這樣都能懷孕，那他就是上帝之手了」，還有人說，「難怪老一輩都說牽手會懷孕，原來是這樣來的」。

蘇怡寧近日於個人臉書粉專指出，一名男子私訊說，打手槍完把手上的精液擦乾、洗手，手再伸進女友陰道，「這樣會懷孕嗎？」問題讓蘇怡寧無奈，「為什麼會問這種問題，我真的不懂。」但他還是回覆男子說「兩周後驗孕就知道。」

男網友私訊詢問蘇怡寧問題。（圖／翻攝自蘇怡寧臉書粉專）

本以為和男子的聊天對話就此打住，沒想到男子又接著問，「懷孕機率大概多少？」讓蘇怡寧狂翻白眼。

圖文曝光，讓逾9千名網友笑翻，「這樣都能懷孕，那他就是上帝之手了」、「這種智商麻煩原地過世好嗎⋯⋯？」、「這樣如果懷孕的話，爸爸是手指頭，對吧？選我正解」、「洗手時，指縫有摳乾淨嗎？如果沒有，只好等2周後開獎了⋯」、「對自己精子的能力到底是多自信」。

也有許多人笑說，「難怪老一輩都說牽手會懷孕，原來是這樣來的」、「我以後都不要跟別人握手了」、「小時候媽媽都說不要跟男生手牽手」、「原來這就是老人家在說的：牽手就會懷孕」。