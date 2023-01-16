市府在南瀛綠都心公園布置花海和裝置藝術，讓民眾在年節期間欣賞。（張毓翎攝）

市長黃偉哲（左二）16日視察南瀛綠都心公園布展情形。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

迎接兔年，台南市新營南瀛綠都心公園今年以「玉兔臨門喜迎春」為主題，運用6萬株花草在中央草坪區打造了大片的療癒花海，並設計了4隻身穿黃、紫、綠、紅色花衣的小白兔跳躍其中，各種角度捕捉都生動可愛、饒富趣味。

再過幾天就是小年夜，台南正緊羅密鼓為節慶除舊布新增添喜氣，市府工務局也正忙著為新營南瀛綠都心公園及永康公園妝點繽紛花漾、裝置各種造型花卉藝術，希望民眾在多彩草花芬芳中，揮別過往的抑鬱，迎接嶄新的2023年旺兔順利。

市長黃偉哲16日視察南瀛綠都心公園布展情形，他說，大新營區除南瀛綠都心，民治市政中心、長勝營區公園、新營鐵道文化園區也有新的布置，另新營周邊的白河、東山、後壁、柳營及鹽水等區也有許多適合全家同遊的景點。

工務局表示，南瀛綠都心公園除中央草坪的花海、4隻小白兔，入口處更選用萬壽菊、香堇、海棠、一串紅、黃金葛等6萬多株草花，打造出「新春好彩頭」迎賓盆景，讓民眾在年節期間都能欣賞到美麗的花海及裝置藝術。