台北市於2015年廢止實施《各國民小學寒暑假作業實施要點》，小學生不再需要寫制式的寒暑假作業，到111年學度升級成「自主學習2.0」，有38所國中加入試辦。北市教育局期盼，國中小學生都能利用假期時間學會自主學習、規畫與做決定，落實12年國教自發、互動、共好的精神。

教育局16日在新生國小舉辦「自主學習2.0」說明會，由平等國小校長賴婷妤說明師長如何引導學生規畫寒暑假學習方向，並由已有辦理經驗的銘傳國小、永安國小及日新國小3校進行深度分享、回饋與交流，達到觀摩學習目的。

教育局長湯志民也在會中談起自學鳥類攝影的經驗，他表示，起初只是想製作早安圖向大家寒暄，沒想到手機隨手拍卻越拍越有心得，開始進一步研究拍攝設備、角度及技巧，到現在更能侃侃而談鳥類名稱、習性及拍攝地點，以及如何在分秒間捕捉微小又動態的畫面。

湯志民強調，自主學習2.0重點在於讓學生自動自發學習，在老師引導下決定自己的寒假作業，包含了解如何選擇學習課題、該做什麼準備以達成目標，並在開學後與別人分享自己獨有的學習歷程，彼此交流，否則寒暑假一直在寫老師安排的作業，升上大學人生都是空白。

除在國小階段推動自主學習，111學年度更進一步推展至國中階段。教育局說明，本學年度共有38學校加入試辦，希望藉親師生合作鼓勵國中生參與假期自主學習，讓國小銜接國高中成為獨立自主學習者，讓學生擔負起學習責任並展現自我潛能。

教育局表示，希望台北市孩子能夠學習如何自主規畫、學習並做決定、連結生活，學習探索和開展視野，並從學習到分享，利用假期的學習時光，落實12年國教「自發」、「互動」、「共好」之精神，開創教育新格局。