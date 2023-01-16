新北市教育局今發布「動動健康操MV」，宣布幼兒健康操邁向2.0進階版，教育局長張明文出席記者會，與幼生一同動健康，同時叮嚀孩子把健康帶回家，邀請爸爸、媽媽、阿公和阿嬤一起律動，希望在幼生的帶動下，9萬個家庭同享運動的快樂。

教育局表示，本次針對中、小班幼生設計的健康操，節奏速度適宜，並以前後快、慢不同速度，強化幼兒上下肢的肌耐力、平衡協調、心肺功能，適合3到5歲幼兒快樂活動。另外，影片中還融入閩南語、客語、原住民族語等語言，讓幼兒在唱跳中自然習得本土語，並從聆聽學習中，感受到不同族群多元共融的文化特色。

健康操共拍攝2支影片，其一為教學示範版，以分解動作方便教保服務人員與小朋友學習，其二為MV宣傳版，拍攝地點是三重熊猴森樂園。發布會現場張局長偕同幼生將本首MV上傳新北YOU ME GO幼教影音資源網，供全市師生觀賞運用。後續教育局將再辦理4場400人次教保人員研習，期待能將影片推廣於教保活動中。

教育局表示，因應教育部「幼兒園教保活動課程大綱」中規定，幼兒園每天應規畫30分鐘以上出汗性大肌肉活動課程，教育局自2017年起每年出版幼兒運動專書，如「0－5歲幼兒運動遊戲百科」、「創意肢體動一動」、「幼兒身體動作課程資源手冊」等，更於2020年發表「新北健康Follow Me」健康操MV及教學示範影片，因適合幼生唱跳，目前已成為幼兒園日常教學內容。本次再推出本首多語健康操，將會為幼兒園帶來更多愛運動的風潮。