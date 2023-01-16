台中市東區東光園路15日晚間發生1起重大肇逃車禍，釀成2死1傷，肇事47歲劉姓男駕駛疑闖紅燈後撞上2輛機車後棄車逃逸，劉也因車禍左腿受傷送醫，在警方偵訊筆錄時不斷喊腳疼，當得知這起車禍已經造成2人死亡悲劇，劉男僅反應「又要進去（入獄）！」其冷淡神情令警方搖頭。

有資深刑警指出，當時劉姓男子到東區建成路與旱溪路附近，漫無目的地的閒晃，但是在建成路上突然逆向行駛引起警方注意，員警欲追捕攔查，追了一個路口後，就不再追車，於是劉又開始在附近亂繞期間一度逆向，最後在振興路與東光園路口撞到2機車。

該刑警指出，劉姓男子在偵訊期間，因為腳傷不斷喊疼，雖正常用餐，但是得知這起車禍造成2人死亡，其反應竟是靜默不語，僅哀嘆自己「又要進去（入獄）！」。

警方指出，劉姓男子案發後沒有立即回家，據傳家人對他相當頭疼，所以事發搭計程車逃逸，為躲避警方查緝，沿途叫小黃司機繞路，刻意製造斷點，最後跑到烏日友人家躲藏，友人不知情，警方循線追查約在15日22時49分在烏日區將他逮捕。