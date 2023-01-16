新北市立十三行博物館兔年春節連假推出「十三行兔給樂」系列活動，從大年初二(23日)起辦理充滿喜氣的「兔兔古文物絹印手札DIY」，博物館一樓「文化商店」更加碼提供消費者抽兔年好禮，歡迎大家Happy Together！

十三行博物館表示，今年10天春節連假僅除夕(21日)、初一(22日)2天休館，其它時段為上午9時30分至下午6時開館，特別配合兔年主題，結合考古遺址出土的史前陶罐、陶偶意象，開發多款可愛的「兔兔古文物」絹印圖案；其中包括向鎮館之寶「人面陶罐」致敬的「兔面陶罐」，以及象徵財源廣進大豐收的「大坌坑海陸鍋」，絹印在自己親手製作的手札上及杯墊上，相當喜氣。

為了營造年節氣氛，博物館大廳除了佈置超適合拍照打卡的「兔兒Tour」主題空間，去年底最新登場的「千年記憶」沉浸式體驗區，更換上具有冬春交替氛圍的「風元素－柔而又柔」主題，觀眾只要觸碰投影牆面上的古老陶罐，就可以製造黃槿花瓣、蒲公英漫天飛舞的景象，十分應景。

過年期間來十三行，不但有得看、有得玩，還有許多好禮讓大家抽，憑門票票根還可以享有鄰近特色餐廳優惠，初二（23日）至初六（27日）在十三行博物館文化商店消費金額滿112元，即可獲得1次抽獎機會。獎品包括內含知名日系品牌的盥洗用品與洗面乳的「兔給樂探險組」，以及多項十三行限定文創品，買越多抽越多。

十三行博物館表示，到八里除了參觀博物館之外，一定要安排時間至鄰近的山區及河岸走走，憑博物館票根及收據，至觀音山麓的「桃樂絲柚香農場」消費，可享9折優惠，位在淡水河口南岸的「兔子庭園餐廳」更提供來店禮，除了享用美食，還可以近距離接觸兔寶寶們，十分療癒！