國道4號豐原潭子段工程今（16）日下午3點通車，交通部長王國材表示，未來民眾進入台中市區不用只靠國道1號，而可透過國道4號提早分流。

高公局局長趙興華表示，國4豐原潭子段全線約11公里，起點是原國道4號豐原端，往東續行以豐原1、2、3號隧道及路堤路塹段，穿越豐原東側山麓丘陵區，並以潭子高架橋銜接至已通車的潭子交流道至潭子系統交流道，是連結台中都會區高快速公路環狀路網的最後一哩路。

趙興華表示，台中都會區東側霧峰、太平、大里及北屯地區民眾可利用台74線，於潭子系統交流道銜接國道4號，於國道1號及國道3號系統交流道北上，避開國道1號豐原大雅段及國道3號霧峰快官易壅塞路段；豐原、石岡、東勢及和平等山城地區民眾可利用豐勢交流道進出國道4號，亦可利用潭子系統交流道匝道連結既有台74線（台中生活圈4號快速道路），快速到達台中市區，約可節省20分鐘車程。

行政院長蘇貞昌表示，本路段將與國道1號、國道3號、台74 線、台61線串連，構成台中都會區完整之的高快速公路網，未來搭配他去年核定的國道1號后里至大雅路段拓寬計畫可行性研究、明年完工通車的國1接台74計畫，可提升大台中地區整體路網運輸機能。他並強調交通建設不分中央地方，後續請交通部與地方攜手推動東勢豐原生活圈快速道路，健全大台中路網。