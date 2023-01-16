COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球大流行邁入第4個年頭，隨著冬季節慶活動增加、防疫措施鬆綁和Omicron亞型變異株持續變異，疫情再次於美國各地捲土重來。

英國「衛報」（The Guardian）報導，專家表示，新的亞型變異株因傳播和免疫逃脫能力增強而引發關注，各地仍使用相同工具來遏止疫情蔓延，尤其是二價疫苗、口罩、保持通風、抗病毒藥物和其他預防措施。

然而，馬里蘭大學公共衛生學院（University of Maryland School of Public Health）衛生政策與管理助理教授賽格爾（Neil Sehgal）說，民眾接種加強劑的比例「少得可憐」。在冬季染疫人數激增再次替公衛系統帶來壓力的情況下，幾乎沒有恢復強制戴口罩、接種疫苗和篩檢的規定，而抗病毒藥物的使用率一直很低。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，新一波染疫住院率目前在疫情中排名第4高。在夏季感染潮過後，住院人數已有所減少，但未下降至先前高峰期後的低點，接著在秋季持平，到了冬日節慶期間再度上升。

新罕布什爾健康照護協會（New Hampshire Health Care Association）會長兼執行長威廉斯（Brendan Williams）談及新罕布什爾當前情況時表示：「醫療資源已達極限。我不確定未來的發展軌跡會怎樣，但我很擔心。」

COVID-19住院患者大多在65歲以上，不過4歲以下兒童的住院人數在2022年增加了約一倍。

過去一週，染疫死亡人數上升了44%，從截至1月4日當週的2705人增至截至1月11日當週的3907人。

賽格爾說，疫情看似還沒達到頂峰。

專家認為，由於居家快篩試劑普遍可得，加上民眾一般不願接受檢測，官方病例數的增長速度一直較慢。然而，在通報的檢測中，陽性率非常高，約有16%確診。

美國約翰霍普金斯大學醫學院（Johns Hopkins University School of Medicine）醫學和傳染病學教授芮伊（Stuart Ray）說，儘管COVID傳染率很高，但住院人數尚未達到疫情大流行早期的高峰，這可能要歸功於疫苗接種和先前染疫產生的免疫力。

但他說，這類保護不該被視為理所當然，尤其是免疫力正隨時間逐漸減弱。

他說：「加強劑確實能發揮作用。如果人們確保自己能夠定期接種疫苗，我們所見的嚴重病例至少在某種程度上是可以避免的，因為這仍是獲得免疫力的最安全方式。」