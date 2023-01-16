農曆過年新春連假，故宮南院天天開放，南院「翰墨空間–故宮書畫賞析」展出多幅珍貴國寶。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

農曆過年新春連假，故宮南院天天開放，南院「翰墨空間–故宮書畫賞析」展出清代宮廷畫家余省〈仿御筆盆橘〉畫作，橘「吉」諧音，大吉大利。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

農曆過年新春連假，20日至29日故宮南院天天開放，除除夕博物館營運到下午4點，年假期間天天都開放到下午6點，戶外園區更是從早上5點開放到夜間12點，南院歡迎全台各地遊客來看國寶、逛逛戶外園區，23日初二至1月28日初七，博物館1樓大廳還安排魔術、踢踏舞及國樂表演，另有免費參加的手作課程，民眾憑票可兌換多款展廳遊戲。

南院指出，春節到了，寫春聯、掛年畫都要討個吉祥寓意，新年走春接福氣也要找個好地方，故宮南院「翰墨空間–故宮書畫賞析」展出清代宮廷畫家余省〈仿御筆盆橘〉畫作，橘「吉」諧音，大吉大利，就是走春首選。

南院指出，乾隆9年，西元1744年，清高宗巡幸天津盤山，見古寺中有盆橘子主幹挺拔，樹冠枝葉經過多年修整，有如兩層華麗的綠傘。乾隆帝喜愛之餘，不僅當場為它寫詩作畫，還帶回細心照料，1745年再命宮廷畫家余省重摹自己的畫作，就是這幅〈仿御筆盆橘〉。畫上金黃色果實與綠葉相綴並有群臣賦詩題詠，不難想像當年皇帝欣賞橘子時的喜悅和期待。

書法與蘇軾、黃庭堅、蔡襄並稱「宋四家」的米芾以愛石聞名，見到醜陋巨石，不但稱它為兄，還穿戴官服鞠躬敬拜，南院本次展出〈甘露帖〉即是他寫信給友人，描述自己雇了百人，從山林間運回有著81個「大如碗、小如指」孔穴的奇石，不久後，老天降下潔白如玉珠的甘露，滿布在石頭上的祥瑞奇景，另搭配展出還有〈清 施餘澤 拜石圖〉，國寶描繪了米芾的愛石軼事，畫中巨石造型奇特，有瘦、漏、透等文人喜愛的奇石特徵，人物執笏板彎趴的姿態也相當誇張，展現米芾顛狂率直的真性情。

至14日新上檔的亞洲織品展則應景推出〈清 閬苑長春〉冊中兩幅月令花卉刺繡作品。〈南枝祝慶〉畫眉鳥站在桃花枝上，寓意「喜上眉梢」，〈錦繡團圓〉則是繡球花搭配蜻蜓，象徵大自然春日融融的景象；兩幅花卉繡工精雅，栩栩如生宛如手繪；對幅題記詩句以黑色繡線呈現書法運筆的轉折，技法超群。