開南大學「火球男」潘文輝以簽約金35萬、學費7萬元，合約總值42萬美元加盟美國職棒費城費城人隊，「感謝穀保家商的蔡董（蔡明堂）、周宗志教練以及開南大學的郭李建夫教練，還有棒球這條路上所有幫助他的教練，我將會繼續努力朝著大聯盟前進。」

潘文輝高中球速就能飆破150公里，一直都是國外球探長期關注的投手，畢業之後進入開南大學繼續磨練，也在今年與費城人達成共識踏上美國大聯盟的道路。

去年在大專棒球聯賽飆出158公里也讓大家越來越期待他旅美的消息，今天確定他以簽約金加獎助學金共約42萬美元披上費城人18號球衣。預計在1月21日赴多明尼加。球探王金勇表示：「阿輝初期球團將會以先發投手培養，未來也是球團看好的後援投手人選。」

王金勇指出，潘文輝的身材條件完全不會輸給其他國家的選手，優秀的球速也是他最大的優勢，「他現在速度98、99英里沒問題，但讓打者揮空率比較低一點，一定要有一顆不錯的變化球，他一定要再加強轉速，讓速差更明顯，讓打者產生壓迫感。」潘文輝也訂下目標期許自己五年內登上美國大聯盟。