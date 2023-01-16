台南市文化局與正統鹿耳門聖母廟合作舉辦創意春牛徵選活動。（程炳璋攝）

台南市文化局與正統鹿耳門聖母廟合作舉辦創意春牛徵選活動，冠軍作品由廢棄光碟打造。（程炳璋攝）

正統鹿耳門聖母廟16日舉辦創意春牛徵選頒獎，有團隊以廢棄光碟打造春牛作品奪冠，獲3萬元獎金，廟方公布今年的「迎春禮暨踩街嘉年華」活動2月4日舉行，當晚將有2萬多發的高空煙火與12門蜂炮齊發，分3段施放煙火，煙火總長時間約40分鐘。

正統鹿耳門聖母廟除了舉辦創意春牛徵選頒獎，還有公布依據天干、地支決定今年的春牛與芒神，因芒神造型具穿著鞋子，代表新的一年將會缺水，呼籲民眾要有節約用水的準備。

正統鹿耳門聖母廟配合台南市文化局舉辦創意春牛徵選活動，限定環保材質為參賽資格也是評選重點，共有27組作品參加，獲選的6組隊伍除了有獎金外，將獲邀參與迎春禮遊行。

其中「閃亮耀眼的new之雨」民間團隊，以廢棄光碟打造春牛造型作品「牛光溢彩」，奪下創意春牛冠軍，獲3萬元獎金。

高空煙火是正統鹿耳門聖母廟每年迎春禮活動最受矚目的項目之一，今年將有2萬多發，分為啟炮儀式10分鐘、第一階段10至15分鐘與第2階段10至15分鐘。中間穿插12門蜂炮炸射，民眾一次體驗煙火與蜂炮的震撼臨場感。

正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，2月4日迎春禮活動有迓春牛、鞭春牛與搶春牛，還有高空煙火與犁蜂炮體驗，是膾炙人心的文化傳統活動。寺廟建築在網路有「台版紫禁城」稱號，每年高空煙火環廟施放堪比台北101大樓的跨年煙火，值得人生體驗。