其中5包毒咖啡外包裝上還印有周星馳電影當中的「懦夫救星」。（警方提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

新北市保安警察大隊12日晚間盤查1輛違停自小客車，經搜索後赫然發現駕駛吳姓男子（25歲）背包內竟有接近百包的毒品，其中5包毒咖啡外包裝上還印有周星馳電影中的「懦夫救星」圖樣，讓警方看了搖頭嘆息，直言毒品不是懦夫救星，服毒才是懦夫！

新北保大警方12日晚間在三重正義南路執行巡邏勤務時，發現1輛自小客車違規停放在路邊，於是上前盤查，車上駕駛吳男下車後神情緊張，警方察覺有異，經吳男同意後，在他的背包內查獲大量毒品，包含安非他命2包、大麻2包、搖頭丸1包、大麻菸彈11支及毒咖啡包74包，另外還有1把彈簧刀。

最令警方哭笑不得的是，其中5包毒咖啡的外包裝上，印有周星馳電影當中的「懦夫救星」圖樣。由於查獲的毒品數量多，警方研判，吳男除了自己施用外，很可能還有涉嫌販售後續將再追查溯源，吳男儼然行動運毒車，訊後依違反社會秩序維護法及毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢偵辦。

警方呼籲，毒咖啡包包裝五花八門、繽紛奪目，常容易令人產生好奇心，誤被其彩色漂亮的外表所吸引，卻不知道包裹彩色糖衣的裡面是有害的毒品，家長們一定要特別提醒年輕孩子們注意，不用來路不明的東西，更勿因一時好奇而使用，以免毒害一生。

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