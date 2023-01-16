多頭資金湧入生技族群，上市櫃及興櫃個股齊喊衝，鈺緯(4153)及奈米醫材(6612)鎖漲停、視陽(6782)觸漲停，大學光(3218)、台生材(6649)、明達醫(6527)及美時(1795)等漲幅在5~6%不等，上市櫃生醫指數聯袂揚升，漲幅分別收在2.38%、1.56%，成為盤面上強勢族群之一。

興櫃生醫表現也十分突出，全福生技(6885)、愛派司(6918)開高一路飆漲，分別收漲逾15%、13%，康霈(6919)、台新藥(6838)則收漲逾11%、4%。

美時今(16)日宣布旗下癌症用藥Nintedanib學名藥證申請已得到美國FDA的「暫定審查核可」(Tentative Approval)，該藥品為百靈佳殷格翰OFEV的學名藥。美時將在正式取得藥證後進行上市活動。

康霈研發中新藥CBL-514注射劑經美國食品藥物管理局(FDA)核准用於治療罕見疾病竇根氏症(Dercum's Disease)二期臨床試驗，已納入最後一位受試者，順利完成收案。本試驗案在美國進行收案，於2022年10月開始收案，在今年1月收案完成，共納入12位受試者，預計將於今年4月完成試驗及相關數據收集，並在Q3取得臨床統計結果。