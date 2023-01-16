蔡英文總統日前召開國安高層會議，決定兵役延長及還稅於民，前立委林濁水今天感慨，兵役延長的決定是正面的，但蔡拖了五、六年才決定；普發現金一開始也是模模糊糊，讓民進黨形象大受其傷。蔡英文遇事猶豫不決的領導風格「我是覺得很有問題」。大事不決定，只做幕僚不做總統，「這不是天下大亂嗎？」

民進黨九合一選舉慘敗，林濁水今天接受資深媒體人黃光芹節目專訪，對於蔡英文日前召開國安高層會議，主導兵役延長和還稅於民兩件事，他認為「兵役延長一年，這是正面的」。

但他說，從太陽花事件以後，延長兵役或完全恢復舊的徵兵制，一直是主流民意，但蔡卻拖了五、六年，從中美開始緊張以後，美國不斷敦促我們，一定要解決兵役問題，連國際媒體都擔心，「這太荒唐了」，因為大家看到台灣的兵役都覺得很荒謬。

林濁水以韓國、新加坡、立陶宛等國家為例，比台灣安全的國家，很少數是採取募兵制，尤其在烏克蘭戰爭發生後，許多原本募兵國家都改成徵兵，台灣情況這麼危險，任何一個國家領袖，當然是當機立斷，「七成民意都當機立斷了，你還不當機立斷，讓大家都百思不得其解」。

他說，就像日本學者小笠原欣幸說的，這次民進黨敗選有一個很重要的原因，就是一方面強調「抗中保台」，一方面又不延長兵役，這非常嚴重，讓戰鬥藍拿出來說「支持民進黨，戰爭就要來」，民進黨立委卻不敢出擊也不敢守，因為擔心總統說不定真得不想要延長兵役，未戰先敗，這是造成軍心渙散一個非常重要的原因。

林濁水認為，蔡英文若早早決斷，怎麼會讓「抗中保台」變成危機牌，拖延決定是敗戰最重要原因，應該當機立斷的東西拖了好幾年，還鄭重其事的說，做了無比困難的決定，「這樣的一個領導風格，我是覺得很有問題」。

又比如還稅於民案，他說，稅收超徵本來是經濟好的結果，卻反而被國民黨拿出來砲轟，蔡英文還拿來開國安會議，「稅收太多難道是國安危機，要國安會來解決？」地方稅收超徵拿來還債都不成問題，你怎麼變成國安危機？

林濁水指出，蔡英文說超徵的稅收要用在人民身上，但又講得模模糊糊讓人猜測，也讓國民黨有機會見縫插針，大家就去修理蘇貞昌，總統該明快時不明快，增加東想西想的空間，事情越來越複雜、亂七八糟的想法也就出來，民進黨整個形象就大受其傷。

他批評蔡英文遇到事情總是猶豫不決，「要嘛不講，一講又模模糊糊，讓大家東猜西猜，結果兩邊都得罪」，他建議蔡英文總統調整一下，累積五、六年教訓和經驗，為什麼沒有辦法幫助改善決策風格？

林濁水以兵役制度改版50多次為例，這些事情叫國防部去搞就好了，總統需要做的就是決策，不是要事情大小都要很清楚，領袖最重要的是決策，要有決斷力，不要搞很多細節、那是事務官的事情，總統去做事務官，大事不決定，變成只做幕僚不做總統，「這不是天下大亂嗎？」