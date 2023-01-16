112學年度台北市高級中等學校優先免試入學重要期程。（北市教育局提供）

「台北市112學年度高級中等學校優先免試入學」簡章16日起公告於台北市優先免試入學委員會網站（https://112priorefa.tp.edu.tw）。招生學校區分為2類，第1類優免招生學校採完全免試，共993個招生名額；第2類優免招生學校超額比序與基北區免試入學相同，採用108方案，共2945個招生名額。

第1類優免招生學校採完全免試，共有12所私校，993個招生名額；第2類優免招生學校超額比序與基北區免試入學相同，採用108方案，共有27所公校、12所私校，2945個招生名額。

北市教育局說明，第1類優免招生學校因超額時不進行比序，將以公開抽籤方式決定分發序，所有報名學生於簡章規定時間至招生學校辦理登記，進行公開抽籤取得分發序後，再參加撕榜及報到作業。

教育局指出，第2類優免招生學校超額比序採用108方案，多科別招生學校以現場進行登記、撕榜與報到作業，單科別招生學校則以線上進行登記、錄取及報到作業。

第2類優免招生學校進行超額比序後，教育局表示，各招生學校以招生名額2倍公告分發序名單，名單內學生再按照公告之分發序，於簡章規定時間至指定地點辦理現場登記、撕榜、報到作業（多科別招生學校）；或由系統依序篩選錄取名單後於線上公告，公告錄取即完成線上報到（單科別招生學校）。