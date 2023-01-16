美國印第安納大學（Indiana University）一名18歲亞裔女學生11日搭乘公車時，突然遭到不認識的56歲婦人戴維斯（Billie Davis）持小刀猛刺頭部7刀，送醫急救。戴維斯事後被警方問訊時竟露出邪笑，坦承因為女學生是「華裔」因此行兇，她還得意稱：「少了一個炸掉美國的人。」

美國56歲婦人戴維斯（Billie Davis）11日在公車上狂刺18歲女學生，只因對方是「華裔」而行兇。

綜合《華盛頓郵報》（The Washington Post）、印第安納州地方電視台「WRTV」、德州地方電視台「KWTX-TV」報導，一名印第安納大學18歲亞裔女學生11日下午在印第安納州布魯明頓（Bloomington）搭乘公車、準備下車時，突然遭到56歲美國婦人戴維斯持摺疊小刀朝頭部猛刺7刀，監視器畫面顯示，女學生與戴維斯在車上時完全沒有互動，戴維斯行兇後回到座位，當她下車後，一名乘客尾隨在後、向當地警方通報行蹤，警方約在下午4時45分過後將戴維斯逮捕歸案。

頭部流血的女學生後續被送往醫院，目前尚不清楚她的狀況，警方也未公開她的身分。

根據警方的訊問內容，戴維斯在接受調查時稱，攻擊女學生是「因為（她）是華裔」，坦承種族就是行兇主因，戴維斯甚至稱，攻擊女學生就可以「少一個炸掉我們國家的人」。

值得注意的是，戴維斯被捕拍照時，嘴角還露出詭異笑容，看起來並不懊悔。

戴維斯目前已被控謀殺未遂、加重毆打罪（aggravated battery）等罪名。