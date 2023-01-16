大陸女星李一桐2017年憑藉新版《射雕英雄傳》中「黃蓉」一角而爆紅，被觀眾封為「最美黃蓉」，同時，劇集在香港播出後非常火紅，也成為評分最高的《射雕英雄傳》。近日，李一桐上綜藝節目再次演繹「黃蓉」一角，精湛的演技彷彿本色演出，加上甜美又靈動的外表，讓網友紛紛暴動了。
近日，正在熱播的演技競演綜藝節目《無限超越班》製作組邀請李一桐以「插班生」身份加入，並以83版《射雕英雄傳》為藍本，重現經典場景，不過有別於大陸版本的扮相，李一桐今次的造型還原了翁美玲飾演的「黃蓉」，場時俏皮靈動的表演驚艷眾人，而且被製作組盛讚：「姐姐不愧是曾經演過黃蓉的人呀，對角色的神態、動作和語氣都拿捏到位。」
對此，不少網友也在評論區留言大讚道：「比她自己演黃蓉的時候髮型好看」、「墊發包的重要性啊，以前TVB的古裝髮型做的很好的」、「造型比原來的黃蓉造型上要可愛活潑一點了」、「美暈了。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。