大陸女星李一桐2017年憑藉新版《射雕英雄傳》中「黃蓉」一角而爆紅，被觀眾封為「最美黃蓉」，同時，劇集在香港播出後非常火紅，也成為評分最高的《射雕英雄傳》。近日，李一桐上綜藝節目再次演繹「黃蓉」一角，精湛的演技彷彿本色演出，加上甜美又靈動的外表，讓網友紛紛暴動了。

近日，正在熱播的演技競演綜藝節目《無限超越班》製作組邀請李一桐以「插班生」身份加入，並以83版《射雕英雄傳》為藍本，重現經典場景，不過有別於大陸版本的扮相，李一桐今次的造型還原了翁美玲飾演的「黃蓉」，場時俏皮靈動的表演驚艷眾人，而且被製作組盛讚：「姐姐不愧是曾經演過黃蓉的人呀，對角色的神態、動作和語氣都拿捏到位。」

對此，不少網友也在評論區留言大讚道：「比她自己演黃蓉的時候髮型好看」、「墊發包的重要性啊，以前TVB的古裝髮型做的很好的」、「造型比原來的黃蓉造型上要可愛活潑一點了」、「美暈了。」