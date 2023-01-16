中國人民大學重陽金融研究院主辦的「2023宏觀形勢年度論壇暨第四屆中國智庫國際影響力論壇」開幕式今天（1月16日）舉行。據觀察者網報導，中國外交部副部長謝鋒應邀出席並發表主旨演講時暗批美國，「不能一邊要求別人開放，一邊關上自己的門」；中國開放人員往來後，他們反而對中國無理設限，「中國老百姓對此很不理解、很有意見」。

推動構建人類命運共同體是應對世界之變、時代之變、歷史之變的中國方案

謝鋒說，當今世界變亂交織，風高浪急，全球性挑戰層出不窮，地緣衝突持續緊張，經濟復甦前景堪憂，分裂對抗風險加劇。人類再次走到歷史的十字路口。面對「世界怎麼了、中國怎麼辦」的時代之問，中共總書記習近平在中共二十大報告中明確宣示，從現在起，中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。中國共產黨既為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興，也為人類謀進步、為世界謀大同。中國始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體。這就是中國為應對世界之變、時代之變、歷史之變提出的中國方案。

謝鋒說，今年是習近平提出構建人類命運共同體理念十周年。十年來，這一理念受到越來越廣泛的歡迎和響應，展現出越來越強大的真理力量和實踐偉力。構建人類命運共同體不是空泛理念，而是豐富實踐；不是單打獨鬥，而是共商共建；不會一蹴而就，而需持續推進。

一要堅持共同發展，為破解全球發展赤字注入動力。人人生而平等，各國都有發展權，大家好才是真的好。中國正與世界各國共同推動全球發展倡議落地生效，進一步推動共建「一帶一路」高質量發展。

二要促進共同安全，為實現人類持久和平貢獻力量。中國走和平發展道路，其他國家也應該走和平發展道路，只有大家都走和平發展道路，人類持久和平才有希望。習近平提出的全球安全倡議，是應對國際安全挑戰的創新舉措，是實現世界長治久安的治本之策。

三要推動共同開放，為深化合作共贏創造機遇。開放是共贏的，打開大門的中國和張開懷抱的世界都從中獲益良多。開放是雙向的，不能一邊要求別人開放，一邊關上自己的大門。科學技術是人類的共同財富，不是地緣博弈工具，不應政治化武器化意識形態化。

四要弘揚共同價值，為不同文明交流互鑒構築橋梁。全人類共同價值體現了不同制度、不同文明、不同國家間的最大公約數，為破解人類面臨的挑戰提供重要啟示，為實現最廣泛的國際團結提供價值紐帶。民主不可能只有一種模式，只要適合本國國情、得到人民擁護、帶來民生改善和社會進步，就是好的民主。

五要承擔共同責任，為維護國際戰略穩定盡責盡力。變亂交織的時代，各國更需要同舟共濟。中美作為前兩大經濟體和安理會常任理事國，在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面擁有廣泛共同利益，肩負特殊重要責任。找到造福兩國、惠及世界的正確相處之道，推動中美關係健康穩定發展，是對兩國和世界人民應該切實負起的責任。

謝鋒表示，新時代新征程，中國將繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，把握機遇，迎接挑戰，堅定朝著實現中共二十大確立的發展戰略和目標邁進。中國有信心、有能力走好自己的道路，也期待著與各國一道，風雨同舟，攜手建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界，書寫構建人類命運共同體的新篇章。

各國都有發展權，大家好才是真的好

謝鋒表示，推動構建人類命運共同體，要堅持共同發展，為破解全球發展赤字注入動力。

謝鋒說，人人生而平等，各國都有發展權。在這個星球上，不能富國永遠是富國，窮國永遠是窮國。在追求幸福的道路上，任何國家、民族和個人都不應該落下。每個國家在謀求自身發展的同時，也要積極促進其他國家共同發展，大家好才是真的好。習近平主席提出全球發展倡議，就是為了推動解決發展中國家面臨的貧富差距、發展鴻溝等緊迫問題，加快落實聯合國2030年可持續發展議程。中國正與世界各國共同推動倡議落地生效，為聚焦發展、團結發展、共同發展吹響「集結號」，鋪設「快車道」。

謝鋒說，「一帶一路」是中國打造的共同發展合作平台，是實現「世界版共同富裕」的生動實踐。今年，中國將同各方一道，辦好第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，總結成就、擘畫藍圖。中方將進一步推動共建「一帶一路」高質量發展，努力實現更高合作水平、更高投入效益、更高供給質量、更高發展韌性，繼續為各國共同發展提供新動能，為全球經濟合作開闢新空間。

各國都走和平發展道路，人類持久和平才有希望

謝鋒表示，推動構建人類命運共同體，要促進共同安全，為實現人類持久和平貢獻力量。

謝鋒說，中華民族從來沒有稱霸世界的企圖，更沒有稱霸世界的記錄。中國的發展，始終代表世界和平力量的增長。一些人毫無根據地炒作中國正在用實力改變現狀，造謠中國將來還會用武力改變現狀，這完全是別有用心的抹黑。

謝鋒說，中國走和平發展道路，其他國家也應該走和平發展道路，只有大家都走和平發展道路，國與國才能和睦相處，人類持久和平才有希望。習近平提出全球安全倡議，強調人類是不可分割的安全共同體，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，重視各國合理安全關切，主張構建均衡、有效、可持續的安全架構，通過對話協商以和平方式解決國家間分歧和爭端。這是應對國際安全挑戰的創新舉措，是實現世界長治久安的治本之策。

謝鋒說，只有人人安全，大家才能安全，一國的安全不能建立在別國的不安全基礎上。固守零和博弈的冷戰思維，泛化濫用國家安全概念，以鄰為壑，拆路建牆，這是逆時代潮流而動；拉幫結伙搞「小圈子」，挑動陣營對抗，這是走大國爭霸的回頭路；把弱肉強食、以大欺小的「叢林法則」、「家法幫規」包裝成國際規則，這是典型的霸道霸凌；唯恐天下不亂，火上澆油，趁火打劫，只賣武器，不收難民，只管制裁，不顧民生，這將導致全球安全赤字更加凸顯，最終是搬起石頭砸自己的腳。

不能一邊要求別人開放，一邊關上自己的大門

謝鋒表示，推動構建人類命運共同體，要推動共同開放，為深化合作共贏創造機遇。

謝鋒說，開放是共贏的，打開大門的中國和張開懷抱的世界都從中獲益良多。2013年至2021年，中國對世界經濟增長的平均貢獻率達到38.6％，超過七國集團（G7）貢獻率的總和。

謝鋒說，開放是雙向的，不能一邊要求別人開放，一邊關上自己的大門，這種做法自相矛盾，損人不利己。競爭應該是公平的、合理的，是你追我趕，而不是你死我活。一些國家為了贏得競爭優勢，動用國家機器，霸佔金融、科技資源，違背市場規則和經濟規律，大打關稅戰、貿易戰、科技戰、晶片戰、規則戰，企圖壓制和剝奪對方發展權利，這是不正當的，也是見不得陽光的。科學技術是人類的共同財富，不是地緣博弈工具。將科技問題政治化武器化意識形態化，人為阻斷科技交流合作，最終只會造成科技進步的停滯和自我封閉落後。封上別人的門，也將堵死自己的路。西方戰略界、商界、學界的有識之士對此看得越來越清楚，他們反對「脫鈎斷鏈」的聲音正匯聚成越來越強大的聲勢。

謝鋒說，近期，中國因時因勢優化調整疫情防控政策，進一步打開開放大門，不僅為中國經濟企穩回升鋪平道路，也為世界經濟復甦注入新的動能，受到國際社會的普遍歡迎。中國在疫情嚴重時加強管控，一些國家要求中國開放；中國開放人員往來後，他們反而對中國無理設限。中國老百姓對此很不理解、很有意見。這些國家到底想幹什麼？對於那些不顧科學事實，大搞政治操弄，對華採取歧視性措施的國家，我們開展對等反制理所當然。

民主不可能只有一種模式

謝鋒表示，推動構建人類命運共同體，要弘揚共同價值，為不同文明交流互鑒構築橋梁。

謝鋒說，和平、發展、公平、正義、民主、自由，是全人類共同價值。和平與發展是共同事業，公平正義是共同理想，民主自由是共同追求。全人類共同價值體現了不同制度、不同文明、不同國家間的最大公約數，為破解人類面臨的挑戰提供重要啓示，為實現最廣泛的國際團結提供價值紐帶。

謝鋒說，世界是多彩的，民主不可能只有一種模式，只要適合本國國情、得到人民擁護、帶來民生改善和社會進步，就是好的民主。世界上不存在放之四海而皆准的「普世價值」，無論是「文明衝突論」還是「歷史終結論」，都不符合時代潮流，思想根子還是唯我獨尊、黨同伐異。企圖把少數國家的價值觀強加給全世界，本身就違背了民主的真諦。

謝鋒表示，真正的民主是尊重各國走適合自己國情的民主道路，真正的人權是尊重別國踐行各具特色的人權理念，真正的自由是尊重他國既加快發展又保持自身獨立性的自由選擇。任何國家和民族都有其特定的文明背景，交往過程中難免出現認知偏差、政策分歧、文化隔閡，但只要大家都認同和堅守全人類共同價值，就能夠相向而行，和而不同。

中美應該找到造福兩國、惠及世界的正確相處之道

謝鋒表示，推動構建人類命運共同體，要承擔共同責任，為維護國際戰略穩定盡責盡力。

謝鋒說，「環球同此涼熱」，變亂交織的時代，各國更需要同舟共濟。中美作為前兩大經濟體和安理會常任理事國，在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面擁有廣泛共同利益，肩負特殊重要責任。中美關係超越雙邊範疇，攸關世界前途命運。中美合則兩利、世界受益；鬥則俱傷、全球遭殃。推動中美關係健康穩定發展，是對兩國和世界人民應該切實負起的責任。

謝鋒說，中美怎麼辦，世界都在看。無論是從中美建交44年來發展歷程的縱坐標看，還是當前世界百年未有之大變局的橫坐標看，都應該本著對歷史、對世界、對人民負責的態度，找到造福兩國、惠及世界的正確相處之道。

謝鋒說，元首外交是中美關係的「指南針」和「定盤星」，對兩國關係發展發揮著不可替代的戰略引領作用。2021年以來，習近平主席同拜登總統已經6次會晤、通話。中美要全面落實兩國元首達成的重要共識。

謝鋒說，習近平主席在深刻總結歷史發展經驗和教訓的基礎上，指明了中美關係發展的正確方向，那就是相互尊重、和平共處、合作共贏。

相互尊重是中美交往互動的前提。中美應該承認彼此社會制度和發展道路的不同，尊重這種不同，而不是試圖去改變甚至顛覆對方的制度。中國歡迎美國保持繁榮發展，美國也應該尊重中國人民追求美好生活的權利。

和平共處是中美必須堅守的底線。中美一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益。把中國定義為「最重大的地緣政治威脅」，搞針對中國的「小圈子」，效仿當年遏制前蘇聯那一套來打壓中國，通過「印太戰略」等地緣政治來圍堵中國，注定是徒勞的。

合作共贏是雙方應當爭取的目標。作為最大的發展中國家和最大的發達國家，中美在雙多邊領域存在廣泛共同利益，可以合作、應該合作的事情很多，雙方應努力使合作清單越拉越長，而不是越縮越短。合作要照顧彼此關切，有取有予；要互利互惠，對等平衡；要兼濟天下，造福世界。

謝鋒說，拜登總統多次向習近平主席重申，美方不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」或「一中一台」，不尋求把台灣問題作為工具遏制中國，無意同中國發生衝突，無意尋求同中國「脫鈎」，無意阻撓中國經濟發展，無意阻止中國科技進步，無意圍堵中國。中方重視這些表態，要求美方付諸行動、落到實處。

謝鋒說，在座中美戰略界、工商界的朋友長期支持和參與中美對話合作，發揮了重要寶貴作用，希望你們積極參與中美探索建立正確相處之道的歷史進程，為中美關係健康穩定發展繼續貢獻智慧和力量。