起士公爵開發輕負擔的營養零食「益生菌爆米花」，適合作為下午茶享用。（起士公爵提供）

新年大魚大肉少不得，許多人害怕一時放縱導致年後要辛苦甩肉，讓少負擔甜品趁勢上位。據調查，想要降低飲食罪惡感，逾6成人會靠喝水戒掉糖飲，其餘人則著重少糖食物，看見美食標榜「減糖」更能激起購買慾望。

金色三麥集團旗下品牌petit doux微兜，設計出低碳水、低糖的「無澱粉平衡鬆餅系列」，以超級食物「黃金亞麻仁籽」及各式堅果打造無澱粉鬆餅體，口感濕潤富香氣，再以天然海藻糖釋出自然甜度，目前共3款口味，其中「荔果玫瑰舞會」以玫瑰、荔枝、覆盆子調配的水果泥淋醬點綴，搭葡萄柚果肉、蘆薈果肉展現甜爽滋味。

烘焙品牌起士公爵同樣抓住嗜甜「螞蟻人」怕胖的心理，推出減糖、減油且無反式脂肪的「益生菌爆米花」，每包熱量僅120卡，現有愛戀草莓口味，以天然乾燥草莓粉入料，粉紅外觀吃起來酸甜清爽，並加入益生菌維持消化道菌叢平衡，讓消費者吃零食不再有壓力。