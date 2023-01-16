中醫大新竹附醫營養師推兔年提升免疫力的《黃耆養氣燉雞湯》。（羅浚濱攝）

準備迎接兔年，年菜準備好了嗎？中醫大新竹附設醫院營養師黃琳惠、吳婉瑜推出《黃耆養氣燉雞湯》，以黃耆、熟地黃、紅棗、枸杞，搭配雞肉，並用適量的鹽及米酒調味，烹調建議雞肉要先過滾水中汆燙，去除血水，才能讓雞湯味道更鮮美，疫情過後提升免疫力。

《黃耆養氣燉雞湯》6人份食材為，雞肉1公斤、黃耆1兩、熟地黃1兩、紅棗1兩、枸杞1兩、鹽少許、米酒少許。

吳婉瑜表示，這次選用《黃耆》作為補氣的主角，可補「脾氣」，強健脾胃消化吸收功能，讓吃進的食物能充分被吸收，也能補「肺氣」，增強身體表層的保衛之氣，提升呼吸道黏膜的防禦力。

《熟地黃》是滋陰補血常用的中藥材，富含多醣、聚醣，有助肝腎代謝與調節血糖，進而達到提升免疫力、降血糖的功效。

另外，《紅棗》含有「紅棗多醣」，具有抗氧化、增強免疫力的作用，同時富含膳食纖維，能幫助腸胃蠕動，改善便祕症狀。

《枸杞》則含有胡蘿蔔素、維生素 A、維生素 B1、B2 等，可增加白血球活性，還能夠輔助降血壓、降血糖及血脂肪。

黃琳惠提醒，年節大魚大肉，飲食組成多半為蛋白質及脂肪，纖維質攝取極少，再加上休假期間生活作息可能熬夜晚睡又晚起，身體健康開始亮紅燈！

過年期間大量的蛋白質及脂肪攝取容易導致消化不良、腹脹、甚至胃食道逆流，蔬菜水果又吃得少，膳食纖維不夠且水份不足，容易導致便秘。

建議採用國健署提出的「健康餐盤」六大口訣，每天早晚一杯奶、每餐水果拳大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙，讓腸胃好過年。