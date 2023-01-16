蘇清泉當選無效開庭，強調要的是真相。(林和生攝)

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉向屏東選委會與屏東縣長周春米提出當選無效及選舉無效官司，16日準備程序首次開庭，蘇委由律師提出多處疑點，質疑整個選舉被惡搞，強調法律是他最後依靠，法院外則湧進不少支持者；周春米則發聲明表示，尊重司法，但請對方適可而止。

蘇清泉指出，此次選舉屏東投開票諸多亂象，不僅有唱票未亮票、選票拿到房間內整理、還有一次拿兩張選票，接著又爆出投開票所選舉票數錯植，一件件投開票烏龍，真的很難不質疑選票被動手腳？「如果不說還以為是哪個第三世界國家的選舉」。

律師也認為，開票過程中有媒體報導「周春米、蘇清泉票數對調誤植」，且中選會公告的選舉人數應是固定數值，這次卻出現3種版本，另有民眾提供群組訊息，都讓人懷疑此次選舉最後結果是否真實。

蘇清泉說，驗票沒什麼大了的，黃信介在花蓮選立委也曾提出驗票，結果有27人被移送法辦；他相信台灣還是有公平正義，雖然很多人都說司法是在為政治服務，這些都是懷疑，但他選擇尊重司法，只想追求真相，如此而已。

對此，屏東縣長周春米表示，蘇先生既已到法院提起訴訟，就應該尊重司法，不要動輒就動員群眾，還給司法獨立審判的空間，她也呼籲克制自己的政治操作和企圖，讓屏東鄉親好過年。

周春米說，台灣是法治國家，蘇先生依法提起訴訟是他的權益，但既然提出訴訟就應該尊重司法審判，應該還給法院獨立審判的空間。因此，請蘇先生適可而止，不要再用似是而非的言論企圖撕裂社會和諧。