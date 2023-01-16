春節連假10天即將到來，新竹縣大型旅館訂房率達7成，預估北埔、內灣及湖口老街等景點，旅遊人潮可望突破20萬人，縣府彙整連假期間春節疏運措施，提醒民眾出遊前，可先掌握各項交通資訊，出遊更盡興。

縣府交旅處長游志祥指出，按往年經驗，新竹縣春節出遊高峰期集中在初二到初四，較壅塞路段包含往關西六福村的118縣道、北埔峨眉與五指山的台3線及前往尖石內灣的120縣道。

前往六福村替代道路可改走竹18線，前往內灣風景區可轉乘火車，或是走橫山鄉水防道路進出內灣，屆時將由警察局編排警力現場疏導並機動管制。

縣府在大年初三24日至初六27日推出竹縣觀光1號照門休閒農業區（九芎湖）、觀光2號六福村、竹縣觀光6號內灣風景區等3條春節免費公車。

台灣好行觀霧線預約及持電子票證免費，獅山線持電子票證免費，並提醒民眾新竹縣內市區公車及台灣好行自小年夜20日起，部分班次調整或停駛，最新詳細資訊請至新竹縣智慧公車便民查詢網。

此外，除夕21日到初五26日，新竹縣公有路邊停車場暫停收費，但竹北市21日鄰市場的華興一街、仁義市場及仁孝街等路段，仍維持收費。

計程車費率從19日零時至29日共11天，計程車依計費表顯示金額加收3成，未計入跳表金額，不得額外加收。

另外，台61線鳳鼻至香山路段19日12時起封閉竹1線路口，21時起封閉竹北新港三街路口、台68線南寮端西向南下出口匝道，請用路人依現場標誌改行，以維持台15線主線車流順暢。

長程國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61線及台84線，短程國1湖口至新竹雙向，建議改走台1線。