東勢林管處招考森林護管員，16日公告錄取4名。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林管處招考森林護管員，16日公告錄取4名，23歲的吳姓女子拿下第一名，年紀輕輕她，已攻下25座百岳。東勢林管處指出，該處連續3年度由女性榮獲榜首，展現女力守護山林的強烈企圖心。

東勢林管處指出，從事森林護管、林野巡視及林業相關工作除須具備林業專業知識外，能嫻熟騎乘循環檔機車及具強健體魄亦為必備條件，才能在嚴峻之山林環境中安全完成任務，除必須先通過騎乘循環檔機車測驗，本年度更提高負重跑走的難度，由原負重20公斤背包，限時走完或跑完1000公尺大幅增加為1500公尺，對於體力的挑戰更加艱鉅，通過者才能進一步參加筆試及口試。

巾幗不讓鬚眉，23歲吳姓女考生下榜首，年紀輕輕已攻下25座百岳，平時更參加馬拉松，負重跑走僅花費9分54秒，遠低於男性通過標準12分鐘，讓現場人員驚呼連連，其更以第一名之姿錄取，此亦為該處連續3年度由女性榮獲榜首，展現女力守護山林的強烈企圖心。

本次則錄取原住民族1名，賴姓原住民受其現任森林護管員哥哥的影響，也希望能為山林巡護盡一份心力，經幾度挑戰，於本次甄試雀屏中選，成功圓夢。

東勢處表示，森林護管員甄試共27人報名，經審查符合資格為24人，男性19人，女性5人，最年輕者22歲、最大53歲，平均年齡31歲，通過術科測驗者共17人，綜合第二階段筆試及口試成績，於上午10時揭曉正取及候補名單，公告於東勢林區管理處公佈欄及網站。